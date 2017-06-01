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Началось строительство новой серии российских краболовных траулеров

Опубликовано чт, 01/06/2017 - 11:59 пользователем Tehnoomsk

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На Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) заложен первый из 6 заказанных новых судов проекта ST-118L-ATF (ранее в прессе приводились данные о 4 запланированных к постройке таких траулерах). 86-метровые суда будут работать на Севере и на Дальнем Востоке России.

Головное судно получило имя «Баренцево море». Сообщается, что суда проекта ST-118L-ATF предназначены для ловли королевского, снежного и других видов краба. Они будут оснащены современным траловым комплексом последнего поколения с производительностью до 160 тонн сырца в сутки. На борту будет смонтировано автоматизированное оборудование для переработки и консервирования морепродуктов. Экипаж судна составляет 49 человек.

Добавим, что такие траулеры имеют ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4.

Тэги: 
Выборг
ВСЗ
судостроение
траулер
ST-118L-ATF
краболов
Arc4
Разделы: 
Промышленное производство

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