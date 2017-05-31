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4 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге откроется крупнейший в мире планетарий

Опубликовано ср, 31/05/2017 - 23:06 пользователем Tehnoomsk

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Уникальное сооружение появится в северной столице России — в Санкт-Петербурге скоро заработает самый большой в мире планетарий с использованием передовых ИТ-решений в области визуализации, виртуальной реальности и звука. В проекте задействована компания NVIDIA и лучшие российские команды по медиадизайну.

Российский портал 4PDA приводит технические подробности нового объекта, который станет центром популяризации науки и технологий. Итак, это будет единственный в мире крупный планетарий, купол которого будет частично соприкасаться с полом, что позволит посетителям сфотографироваться на фоне космоса. Отличное качество проекционной системы будет обеспечено 40 проекторами высокого разрешения, расположенных в центре зала и работающих «кадр в кадр». Использование высокопроизводительных серверов с новейшими графическими картами позволит визуализировать в реальном времени изображения с разрешением 8х8К с перспективой расширения до 16х16К.

Авторы проекта сообщают также, что «посетители получат возможность перемещаться по звездному небу при помощи сенсорных экранов, которые будут установлены по всему залу: после просмотра мультимедийного контента продолжительностью в 40 минут будут попеременно активироваться сенсорные столы, с помощью которых посетители смогут управлять изображением на куполе планетария». И это еще не всё. Кроме демонстрации космического пространства в новом планетарии обещают представить тему нашей космонавтики, ее истории и возможностей: посетители узнают об истории освоения космоса в СССР/России, увидят 3-метровую модель комплекса «Энергия — Буран» и пообщаются со специальным роботом. Еще одной особенностью нового планетария станет «уникальная информационная зона, сделанная из специальных стендов, совмещающих реальные объекты и проецируемые с использованием токопроводящих чернил, которые будут реагировать на прикосновения посетителей».

Новый санкт-петербургский планетарий станет также центром образования: сейчас его создатели подключают к проекту российские вузы и отечественные структуры, связанные с космонавтикой, для организации лекций на базе новой площадки.

Местом расположения нового объекта станет территория «Люмьер-холла» в Петербурге, который располагается в задании бывшего газгольдера на набережной Обводного канала. Диаметр планетария составит 37 метров (сейчас самый большой планетарий в мире — планетарий Nagoya City Science Museum в Японии, его диаметр 35 метров). По данным портала Fontanka, рядом со зданием разместят в перспективе 2–3 ветрогенератора, чтобы сделать проект автономным.

Добавим, что в 2017 году наша страна отмечает 60 лет запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли, и открытие такого объекта будет особенно актуально для дальнейшего возвращения темы освоения космоса в наше общество.

Тэги: 
Санкт-Петербург
планетарий
космонавтика
популяризация науки
Энергия
Буран
16К
NVIDIA
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космос будет наш
спутник
Разделы: 
Космическая сфера

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