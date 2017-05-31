Эльбрус-8С: рост производительности между поколениями более чем в 2 раза!

Опубликован результат сравнительного тестирования отечественных процессоров двух поколений - «Эльбрус-4С» (2014 год) и «Эльбрус-8С»(2016 год) в работе приложений по распознаванию паспортов и распознавания автомобилей (в блоге российской ИТ-компании Smart Engines, работающей по направлению машинное зрение). Это одна из первых попыток независимого теста нашего «железа» создателями ПО, и она оказалась положительной.

Судя по представленной информации, специалисты Smart Engines сравнивали 4-ядерный и 8-ядерный 64-битные российские процессоры между собой в работе со своими приложениями, запущенными под операционной системой (ОС) «Эльбрус». Сообщается, что актуальные версии ОС 3.0-rc26 и 3.0-rc27 были взята без каких-то изменений - от разработчиков из МЦСТ — вместе с машинами.

4-ядерный «Эльбрус-4С», которому уже больше 3 лет, работает на тактовой частоте 800 МГц. Проекты на его основе уже неоднократно обсуждались в российской техносфере разного рода специалистами и любителями. Приведенные авторами теста общие характеристики «железа» предыдущего поколения соответствуют ранее опубликованным: 23 операции на ядро за такт, L1 кэш (на ядро) 64 Кб, L2 кэш (на ядро) 2 Мб, поддержка до 3 каналов DDR3-1600, технологический процесс 65 нм, поддержка многопроцессорных систем — до 4 процессоров.

У русского 8-ядерника «Эльбрус-8С», который впервые всем стали демонстрировать в 2016 году, характеристики поинтереснее. Это и частота 1300 МГц, и 25 операций за такт на ядро. Появился L3 кэш 16 Мб. Поддержка до 4 каналов DDR3-1600. Техпроцесс — 28 нм.

Как пишут авторы, они ожидали качественного роста характеристик, и им удалось в этом убедиться. В зависимости от вида задачи новый российский процессор, показал увеличение производительности от 1,7 до 3,2 раза.

«Результаты для распознавания паспорта получились довольно скромные, поскольку наше приложение в своем текущем виде не может эффективно задействовать более 4 потоков. Похожая ситуация с детекцией автомобилей и визуальной локацией: алгоритмы имеют нераспараллеленные участки, поэтому не приходится ожидать линейного масштабирования при росте числа ядер. Однако там, где нет ограничений на загрузку приложениями всех ядер процессора, мы наблюдаем рост в 3.2 раза, это близко к теоретическому пределу в 3.6 раз. В среднем разница производительности между поколениями процессоров МЦСТ на нашем наборе задач составляет порядка 2-3 раз, и это очень радует. Только за счёт увеличения частоты и совершенствования архитектуры мы наблюдаем выигрыш более чем в 1.7 раза. МЦСТ быстро нагоняет Intel с ее стратегией в добавлении 5% в год.

В процессе тестов под полной нагрузкой мы не испытывали проблем с зависаниями и падениями, что говорит о зрелости процессорной архитектуры. Подход VLIW, развиваемый в Эльбрусах-8С, позволяет добиваться работы в реальном времени различных алгоритмов компьютерного зрения, а библиотека EML содержит весьма солидный набор математических функций, которые позволяют экономить время тем, кто не собирается оптимизировать код сам. Хотим сказать большое спасибо компании и сотрудникам МЦСТ и ИНЭУМ имени Брука за возможность попробовать Эльбрус-8С и поздравить их — восьмерка более чем достойный процессор и пожелать им успехов!», - резюмируют отечественные ИТ-специалисты.

Полностью с техническими подробностями тестов российских процессоров «Эльбрус-8С» можно познакомиться здесь: https://m.habrahabr.ru/company/smartengines/blog/329858/-elbrus-4s-i-elbrus-8s-v-nesk/