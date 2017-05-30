В России заработал завод по производству отечественных суперконденсаторов ТЭЭМП

В городе Химки (Московская область) в мае 2017 года запущено серийное производство российских суперконденсаторов «ТЭЭМП» и систем накопления энергии на их основе. Это полностью отечественное предприятие, которое использует российские запатентованные разработки.

«Техносфера. Россия» уже рассказывала об уникальной продукции ТЭЭМП и ее успешных испытаниях, в том числе в суровых условиях нашей Арктики. Суперконденсаторные модули этого типа успешно работают при температурах до -60°С. Они отличаются низким внутренним сопротивлением, а значит, способны обеспечить большие импульсные токи. Собственная конструкция ячеек и модулей позволяет снизить массу и размер суперконденсаторной сборки на 30% по сравнению с аналогичными устройствами.

Представители предприятия сообщают, что «уже сейчас суперконденсаторные модули «ТЭЭМП» успешно прошли испытания на железной дороге, в авиации, у автопроизводителей самого широкого спектра: от малолитражек до городских автобусов и тяжелой гусеничной техники». Среди партнеров создателей российских суперконденсаторов нового поколения - ведущие отраслевые институты, компании-интеграторы и производители конечной продукции.

«Мы, в частности, сотрудничаем с Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. С.А. Чаплыгина, Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, группой МАЗ, компанией «АВП–технологии». Гибкая производственная линия и широкая линейка модулей позволяют нам предложить рынку эффективные решения в самых разных отраслях. Одним из ключевых партнеров компании «ТЭЭМП» является Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», - - комментирует генеральный директор компании «ТЭЭМП» Сергей Курилов.

Как отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, «на кафедре физической химии университета, которую возглавляет доктор химических наук, профессор Михаил Астахов, разработана оригинальная технология получения электродных материалов из органических волокон. Этот новый углеродный материал обеспечивает более эффективное хранение и накопление электроэнергии торможения гибридных и электромобилей. Он может использоваться в стационарной энергетике, импульсной технике и даже в медицине».

Новые производственные мощности в Московской области рассчитаны на выпуск до 200 000 суперконденсаторных ячеек в год.

На фото: система стартерного пуска на основе суперконденсаторов ТЭЭМП