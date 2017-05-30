Новое российское оборудование против желчекаменной болезни

Команда российских ученых из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ, Томск) создала новое медицинское оборудование на базе передового электроимпульсного способа литотрипсии (разрушения камней в желчевыводящих протоках без полостной операции).

По данным исследователей, широко известные в современной медицине способы литотрипсии имеют свои очевидные минусы: лазерные установки стоят миллионы рублей, а механический и электрогидравлический методы не нашли широкого применения из-за высокой вероятности повреждения общего желчного протока и окружающих тканей. Электроимпульсный метод от томских разработчиков предполагает дробление камня с помощью специального электроимпульсного электрода, который подключается к стандартному источнику питания. Благодаря особенностям конструкции электрод вплотную подходит к камню и разрушает его, при этом камень не мигрирует, а раздробленные частицы «поджимаются» и извлекаются специальной «корзинкой». Также отмечается, что процедуру по новой технологии можно проводить во время стандартной ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография).

Ученые особо подчеркивают, что желчекаменная болезнь стала одной из лидирующих патологий в России и в мире. Повсеместно потребляемая вредная жирная пища способствует камнеобразованию. Традиционные операции травматичны, требуют мастерства хирурга и определенного уровня состояния здоровья пациента. Заболеванием чаще страдают пожилые люди, им особенно тяжело переносить и операцию, и продолжительный восстановительный период. Новый способ сокращает и риски, и сроки реабилитации.

Руководители проекта: научный сотрудник ЦНИЛ СибГМУ, врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук, Евгений Семичев, врач-эндоскопист высшей категории, ведущий специалист Томской областной клинической больницы Виктор Подгорнов; а также студент 4 курс педиатрического факультета Аркадий Кокорин уже проводят доклинические испытания прототипа прибора. К клиническому этапу испытаний нового оборудования они рассчитывают перейти в 2019 году.

На фото: лечебный корпус Сибирского медуниверситета, Томск, 2016 год