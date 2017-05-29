AR/VR/MR Conference 2017: Интересные доклады, демозона, круглый стол и Битва стартапов

Приглашаем 8 июня в московский конференц-центр Newsroom, где состоится IV Международный форум AR/VR/MR Conference 2017. Одним из информационных партнеров форума выступает наш медиаресурс «Техносфера. Россия».

AR/VR/MR Conference 2017 — мероприятие, направленное на популяризацию передовых технологий, обсуждение новинок и тенденций, демонстрацию достижений и продвижение бизнеса. На этот раз оно посвящено не только Augmented и Virtual, но и Mixed Reality.

Конференция

В рамках AR/VR/MR Conference 2017 выступят спикеры из компаний, так или иначе связанных с технологиями AR, VR и MR. Конференция пройдет в 2 последовательных потока. Первый будет посвящен разработчикам, второй — бизнесу и маркетингу. Доклады представят первые лица компаний Yota, Interactive Deluxe Moscow, HoloGroup, ITECH.group, Prosense, XLab, Interactive Lab, Live Nation, VR Concept, Great Gonzo Studio, VR2GO, 1Reality, AR Production. Главные темы: основы создания VR-продуктов и как формировать требования к подрядчику; WebVR — инструмент для создания VR-продукта за 1 день; VR-офис Yota; трансляции в режиме 360° — новый вид взаимодействия со зрителем; Mixed Reality. Нюансы применения MR-решений в России.

Демозона

На стендах компаний можно увидеть новинки из области AR/VR/MR: гаджеты, софт, игры.

VR Concept покажет программные решения для различных промышленных отраслей.

DEUS представит Project TAVRUS — шлем, открывающий новые возможности VR.

Senso привезет с собой Senso Glove DK2 — перчатки виртуальной реальности и Senso Siut — набор модулей, отслеживающих движения тела и передающих тактильную связь.

VR2GO предоставит посетителям возможность сыграть в одну из трех VR-игр на выбор.

VR квест №1 даст возможность окунуться в VR-квест «Особое мнение».

Homido покажет свою собственную продукцию — гаджеты и ПО.

Битва стартапов AR/VR/MR Technology

Представители стартапов покажут жюри свои разработки в сфере AR, VR и MR. Самые перспективные проекты смогут получить: стенд на AR/VR/MR Conference в следующем году от организаторов мероприятия; финансирование на сумму до 250 000 рублей от бизнес-ангела; сертификаты на обучение от ФРИИ; сертификат в 150 000 рублей от Tceh для развития стартапа на базе VRlab; шлем виртуальной реальности Fibrum Pro от компании Fibrum; стенд на следующую конференцию MIXAR от сообщества VAMR.

Дискуссионная панель

Здесь встретятся представители различных компаний, связанных с индустрией AR/VR/MR, чтобы ответить на вопросы аудитории и обсудить такие темы: Как попасть в сферу AR/VR/MR? Как вызвать интерес со стороны бизнеса? Чем могут помочь акселераторы и инкубаторы?

Зарегистрируйтесь и станьте участником одного из главных российских событий в сфере Augmented, Virtual и Mixed Reality.