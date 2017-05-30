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29 июня ПРИОРИТЕТ собирает компании, ориентированные на экспорт

Опубликовано вт, 30/05/2017 - 12:05 пользователем Tehnoomsk

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29 июня 2017 года в медиа-центре Редакции Российской газеты состоится первый российский БИЗНЕС-ФОРУМ «ЭКСПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ: Как преодолеть барьеры и реализовать экспортный потенциал импортозамещающей продукции».

Бизнес-форум — стартовое крупное мероприятие Делового клуба лидеров российского импортозамещения, созданного Оргкомитетом премии «Приоритет» при содействии ФГБУ «Редакция «Российской газеты». Это новая информационно-консультативная интерактивная площадка, основу которой составили более 300 лауреатов и номинантов премии. Бизнес-форум посвящен, пожалуй, самой актуальной проблеме, с которой сталкивается конкурентное российское производство вне зависимости от сферы или масштаба деятельности — проблеме успешного выхода на международные рынки.

Участие в бизнес-форуме вместе с компаниями-лидерами импортозамещения в России поможет компаниям-участникам решить эту проблему, узнать, как ее решили и решают другие участники рынка, понять, как успешно развивать свое дальнейшее присутствие в глобальной экономике, а также познакомиться с «историями успеха» и экспертными мнениями по этой важнейшей теме.

Бизнес-форум пройдет в современном формате трех стратегических сессий: 

1. Интеграция в глобальные производственные цепочки: сценарии и стратегии развития импортозамещения 

2. Made in Russia! Как получить пропуск на внешний рынок? 

3. По ту сторону экспорта: иностранные партнеры и потребители об экспортном потенциале России

Бизнес-форум «ЭКСПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ» это: — живая подробная аналитика экспортных треков российских компаний в их проникновении на международные рынки. — максимум практики от тех, кто уже прошел путь от неизвестности к успеху, став неотъемлемой частью мирового бизнеса. — прямой канал делового общения с российской властью и ее представителями, определяющими «внешнеэкономическую погоду» и реализующими программы поддержки экспорта в самых разных областях. — профессиональная обратная связь от потенциальных международных клиентов и партнеров, которые смогут экспортировать российские проекты и идеи. — высочайший уровень представительства. Топ-спикерами форума станут такие ведущие профильные организации, как Минпромторг, Российский экспортный центр, Федеральная таможенная служба и их представители, а также экспертное сообщество, иностранные партнеры и потенциальные клиенты, а также руководители и специалисты российских компаний, сегодня являющихся не только лидерами импортозамещения, но и успешными участниками глобальной экономики и международного бизнеса.

Форум состоится 29 июня 2017 года в медиа-центре ФГБУ «Редакция «Российской Газеты» по адресу — г. Москва, ул. Правды, 24.

Дорогие друзья и коллеги по импортозамещению! Ждем Вас на Бизнес-форуме «ЭКСПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ».

Организационная поддержка: КГ «Деловая лига»

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Информационная поддержка: ИД «Панорама», ИД «Сфера», ИД «Время инноваций», журнал «Стратегия», журнал «Российские торговые марки», журнал «Авиапанорама», журнал «Строительная орбита», ТК «Страна», ТК «ПРО-Бизнес», журнал «Тренды. События. Рынки», журнал «Региональная энергетика и энергосбережение», журнал «Регионы России», журнал «Все о мире строительства», ИД «Русский врач», РИА АМИ, Сельскохозяйственные вести, портал «100 дорог», портал «Заповедная Россия», ВладВнешСервис, портал «The DairyNews», promvest.info, gosrf.ru, gmpnews.ru, legport.ru, tehnoomsk.ru, www.i-mash.ru, prohotel.ru, agro.ru, agroday.ru, mashportal.ru, foodnewsweek.ru.

Тэги: 
Приоритет-2017
импортозамещение
сделано в России
Экспорт в приоритете
Минпромторг РФ
Российский экспортный центр
Разделы: 
Промышленное производство

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