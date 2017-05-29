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Точность ГЛОНАСС вырастет до 0,1 метра на территории России

Опубликовано пн, 29/05/2017 - 13:18 пользователем Tehnoomsk

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Согласно информации по итогам заседания Военно-промышленной комиссии весной 2017 года, российскую глобальную спутниковую систему ГЛОНАСС запланировано дополнить новым сегментом — 6 спутниками нового типа «ГЛОНАСС-ВКК» на высокоэллиптической орбите.

Ввод в строй новых спутников в районе 2021 года нарастит суммарное количество постоянно работающих аппаратов системы на орбите до 30 единиц. При этом повысится точность определения местоположения до 0,1 метра (10 сантиметров) на территории России и до 0,7 метра на всей территории Земли (сейчас этот показатель для зарубежных территорий составляет около 1 метра).

Напомним, что сегодня ГЛОНАСС это 24 рабочих спутника, расположенных по 8 единиц в 3 орбитальных плоскостях на средней круговой орбите высотой около 19000 км. Система обеспечивает определение местоположения, скорости движения, а также точного времени морских, воздушных, сухопутных и других видов потребителей.

Тэги: 
ГЛОНАСС
Глонасс-ВКК
точность определения ГЛОНАСС
высокоэллиптическая орбита
ИСС имени Решетнева
Разделы: 
Космическая сфера

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