Проект российской суперподлодки для Арктики

Зарубежные технические ресурсы со ссылкой на англоязычные сайты PopularMechanics и CovertShores обсуждают проект новой российской большой субмарины, разработанной в ЦКБМТ «Рубин», «строительство которой начнется после 2020 года» и предназначенной для исследования Арктики.

Приведенная для наглядности в источниках схема новой подводной лодки поражает своими складными «крыльями» с размахом до 100 (!) метров. Как сообщается, они «на самом деле являются гидроакустическими приемниками». Сама исследовательская субмарина тоже немаленькая - 135 метров длины (для сравнения: атомные ракетные подводные крейсера проекта 955А «Борей» - 170 метров). Новая лодка будет обслуживаться командой из 40 человек, нести беспилотные подводные аппараты разных типов и погружаться на глубину до 400 метров. При этом озвучена информация, что стоимость новой подлодки не превысит 40% от цены современного вооруженного ее аналога.



На рисунке из PM: сравнение проекта перспективной российской исследовательской лодки и самого большого серийного пассажирского самолета А380.