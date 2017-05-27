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Проект российской суперподлодки для Арктики

Опубликовано сб, 27/05/2017 - 21:08 пользователем Tehnoomsk

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Зарубежные технические ресурсы со ссылкой на англоязычные сайты PopularMechanics и CovertShores обсуждают проект новой российской большой субмарины, разработанной в ЦКБМТ «Рубин», «строительство которой начнется после 2020 года» и предназначенной для исследования Арктики.

Приведенная для наглядности в источниках схема новой подводной лодки поражает своими складными «крыльями» с размахом до 100 (!) метров. Как сообщается, они «на самом деле являются гидроакустическими приемниками». Сама исследовательская субмарина тоже немаленькая - 135 метров длины (для сравнения: атомные ракетные подводные крейсера проекта 955А «Борей» - 170 метров). Новая лодка будет обслуживаться командой из 40 человек, нести беспилотные подводные аппараты разных типов и погружаться на глубину до 400 метров. При этом озвучена информация, что стоимость новой подлодки не превысит 40% от цены современного вооруженного ее аналога.

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На рисунке из PM: сравнение проекта перспективной российской исследовательской лодки и самого большого серийного пассажирского самолета А380.

Тэги: 
ЦКБ Рубин
ЦКБ МТ Рубин
новая подлодка
проект 955А
Арктика
Разделы: 
Технологии и изобретения

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