В небе — первый МС-21!

Иркутский авиационный завод 28 мая 2017 года стал героем российской техносферы: с аэродрома предприятия взлетел первый летный экземпляр нового пассажирского самолета МС-21. Отечественный авиапром сделал заявку на возвращение в тройку мировых лидеров в сфере гражданской авиации.

Это не громкие слова, а действительно исторический момент, которого ждали много лет после настоящего погрома в авиастроительной отрасли, учиненного при Ельцине. С середины 90-х годов Россия фактически потеряла место СССР в создании и разработке новых пассажирских самолетов мирового уровня. Штучные и опытные машины, поднятые в более поздние годы, строились на технологиях 1980-х годов и по сути лишь увеличивали отставание от мировых лидеров отрасли — американского Boeing и европейского EADS/Airbus.

В середине 2000-х годов впервые началось положительное движение вперед: был реализован проект ближнемагистрального пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100». Многие неспециалисты подвергли его критике, но по факту именно с 95-местного «Суперджета» началось качественное изменение ситуации в промышленности: впервые пассажирский самолет спроектировали и начали собирать на военном авиазаводе, впервые были использованы новейшие подходы в безбумажном проектировании, восстановлении производственной кооперации внутри российского авиапрома с подключением к проекту зарубежных поставщиков, впервые был запущен современный конвейер с выходом на сборку более 25 самолетов ежегодно, впервые новый российский пассажирский самолет удалось вывести на зарубежный рынок ряда стран Азии, Европы и даже Америки.

Полученный опыт в рамках данного проекта позволил взяться за более крупную машину — МС-21, которая включает в себя уже более серьезный набор новых российских технологий, в том числе инновационные композитные материалы и передовые отечественные двигатели ПД-14 (на «Суперджете» используется совместный российско-европейский двигатель SaM-146). Правда, первые 4 борта МС-21 оснащаются зарубежными силовыми агрегатами — ПД-14 завершает государственные испытания и запускается в серию в 2017-2018 годах (серийные МС-21 будут летать на ПД-14). Но и даже при таком раскладе — российские авиастроители могут извлечь свои выгоды: МС-21 с иностранными двигателями можно будет продавать в те страны, где позиции Boeing и Airbus пока кажутся непоколебимыми.

Кстати, о тех самых «боингах» и «эйрбасах». Если на скромный «Суперджет» два мировых авиагиганта смотрели, мягко говоря, с улыбкой, то почти 200-местный МС-21 с технологическими решениями одного уровня с самыми свежими американскими и европейскими самолетами ожидает серьезное противодействие. И в первую очередь на российском внутреннем рынке, где сформировано мощное прозападное лобби в руководстве многих авиакомпаний, в том числе и государственного «Аэрофлота» (вспомним, как они все активно ратуют за закупки новых иностранных машин и всячески тормозят эксплуатацию российских, расписывая их «недостатки» и «недоработки»). Неслучайно, первый полет МС-21 в воскресенье 28 мая 2017 года наши авиастроители в Иркутске не сделали официальным шоу, полным обещаний и яркой рекламы: «доброжелатели» жаждут увидеть неудачу нового российского проекта. Но даже такой вполне логичный «фильтр» не смог скрыть той искренней радости заводчан и всех тех, кто вовлечен в проект, следит за его развитием и переживает за судьбу российской гражданской авиации. Люди массово делятся новостью, любительскими видеозаписями, фото из Иркутска.

Сегодня мы на один шаг приблизились к будущему. Нашему Будущему, где в небе России будут возить пассажиров отчественные передовые пассажирские самолеты.

С праздником, друзья! МС-21 - высокого полета и долгой славной летной службы!