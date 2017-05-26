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Новая российская газотурбинная энергетическая установка ГТД-110М: 1 год до серийного производства

Опубликовано пт, 26/05/2017 - 22:24 пользователем Tehnoomsk

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В 2018 году начнется серийное производство первой российской энергетической газотурбины (ГТД-110М) мощностью свыше 110 МВт. Сейчас установка успешно завершила второй этап испытаний.

В проекте по созданию ГТД-110М — одновальной газовой турбины для использования в газотурбинных энергетических и парогазовых установках большой мощности — используются новые российские технологии.

Существенным преимуществом ГТД-110М перед зарубежными аналогами является высокий КПД – 36,5% (ISO), что выгодно отражается на стоимости жизненного цикла изделия. Кроме того, уникальные массогабаритные характеристики ГТД-110М позволяют осуществлять его транспортировку даже в отдаленные регионы страны в полной заводской готовности любыми видами транспорта, а также выполнять монтаж турбины при замене устаревшего оборудования без реконструкции здания станции. Среди других особенностей ГТД-110М – хорошая динамика по росту и сбросу мощности при переходных процессах, высокие показатели топливной эффективности, низкая себестоимость выработки электрической и тепловой энергии. В результате по ключевым технико-экономическим параметрам ГТД-110М конкурирует с лучшими зарубежными аналогами.

Планируемый объем серийного производства новой газотурбины большой мощности на НПО «Сатурн» в Рыбинске с 2018 года составит от 6 до 10 единиц в год. По предварительным оценкам, потребность только отечественного рынка в газотурбинных установках на базе ГТД-110М составляет до 80 штук до 2030 года».

Тэги: 
ГТД-110М
Рыбинск
НПО Сатурн
газотурбинный двигатель
импортозамещение
Энергетика
Разделы: 
Промышленное производство

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