105 новых российских троллейбусов для Санкт-Петербурга
Опубликовано пт, 26/05/2017 - 11:31 пользователем Tehnoomsk
Отечественный производитель троллейбусов “Тролза” (город Энгельс, Саратовская область) победил в конкурсе на поставку в 2017 году в Санкт-Петербург 105 новых троллейбусов.
Городское предприятие “Горэлектротранс” приобретает для обновления парка троллейбусов в Санкт-Петербурге машины, подключенные к глобальной спутниковой системе ГЛОНАСС, оснащенные видеокамерами, бесконтактной системой оплаты проезда MasterCard PayPass и Visa PayWave, WI-FI-роутером и модулями для зарядки мобильной техники. 8 из 105 заказанных троллейбусов будут идти в варианте со стажерской кабиной (для обучения водителей).
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