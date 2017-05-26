105 новых российских троллейбусов для Санкт-Петербурга

Отечественный производитель троллейбусов “Тролза” (город Энгельс, Саратовская область) победил в конкурсе на поставку в 2017 году в Санкт-Петербург 105 новых троллейбусов.

Городское предприятие “Горэлектротранс” приобретает для обновления парка троллейбусов в Санкт-Петербурге машины, подключенные к глобальной спутниковой системе ГЛОНАСС, оснащенные видеокамерами, бесконтактной системой оплаты проезда MasterCard PayPass и Visa PayWave, WI-FI-роутером и модулями для зарядки мобильной техники. 8 из 105 заказанных троллейбусов будут идти в варианте со стажерской кабиной (для обучения водителей).