Российские военные закупят более 100 новых Ил-112В

В июле 2017 года в Воронеже запланирован первый полет российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Представители Минобороны РФ сообщили о планах закупить более 100 таких машин для замены устаревших Ан-24 и Ан-26.

Ил-112В будут выпускать на Воронежском авиазаводе (ВАСО, входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию). Сейчас завершаются работы на первом экземпляре самолета. После испытаний и сертификации новой машины (на это отводится около 2 лет) в Воронеже будут ежегодно выпускать до 12 Ил-112В. Особо подчеркивается, что этот самолет будет полностью отчественным, включая двигатели и бортовое радиоэлектронное оборудование.

Также наши военные рассчитывают оснащать все свои Ил-112В новым бортовым комплексом обороны разработки российского концерна КРЭТ на основе системы индивидуальной защиты воздушных судов “Витебск” (экспортное название “Президент-С”).