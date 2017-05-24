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Российские военные закупят более 100 новых Ил-112В

Опубликовано ср, 24/05/2017 - 20:37 пользователем Tehnoomsk

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В июле 2017 года в Воронеже запланирован первый полет российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Представители Минобороны РФ сообщили о планах закупить более 100 таких машин для замены устаревших Ан-24 и Ан-26.

Ил-112В будут выпускать на Воронежском авиазаводе (ВАСО, входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию). Сейчас завершаются работы на первом экземпляре самолета. После испытаний и сертификации новой машины (на это отводится около 2 лет) в Воронеже будут ежегодно выпускать до 12 Ил-112В. Особо подчеркивается, что этот самолет будет полностью отчественным, включая двигатели и бортовое радиоэлектронное оборудование.

Также наши военные рассчитывают оснащать все свои Ил-112В новым бортовым комплексом обороны разработки российского концерна КРЭТ на основе системы индивидуальной защиты воздушных судов “Витебск” (экспортное название “Президент-С”).

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Тэги: 
Ил-112В
Воронеж
ВАСО
Ан-26
ТВ7-117
КРЭТ
Президент-С
Витебск
импортозамещение
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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