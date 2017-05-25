В Иннополисе показана рабочая станция на базе процессора Эльбрус-8С

В Иннополисе (пригород Казани, Россия) на конференции ЦИПР представлено новое поколение отечественного "железа" - компьютер на базе 8-ядерного процессора "Эльбрус-8С" (рабочая станция "Эльбрус-801-PC" (на фото). Машина работает под операционной системой "Эльбрус", также предусмотрена система двоичной совместимости с бинарными кодами x86/х86-64.

По данным государственной корпорации Ростех, "8-ядерный русский процессор производится по технологии 28 нм. По сравнению с «Эльбрус-4С», пиковая производительность нового процессора выше в 3-5 раз, пропускная способность каналов ввода-вывода — в 8 раз. Первая опытная партия персональных компьютеров на основе нового процессора будет готова уже к концу 2 квартала 2017 года".