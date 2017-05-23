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Сданы в эксплуатацию 6 новых центров электронной картографии Минобороны РФ

Опубликовано вт, 23/05/2017 - 23:50 пользователем Tehnoomsk

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В рамках Гособоронзаказа наши военные получили в 2016 году новейшие программно-аппаратные комплексы для создания и обновления цифровой информации о местности (ПАК СО ЦИМ). Оборудованием укомплектованы 6 центров электронной картографии Минобороны: в Москве, Голицыно, Ногинске, Иваново, Симферополе и Иркутске.

Как сообщают представители российской компании «Группа «Кронштадт», передовое оборудование центров образует систему, призванную впоследствии стать основой единого геоинформационного пространства Вооруженных Сил РФ. Развертывание в центрах электронной картографии подобных программно-аппаратных комплексов, а также сопряжение их с Единой автоматизированной системой обеспечения вооруженных сил РФ геопространственной информацией (ЕАСО ГПИ) призвано существенно повысить эффективность картографического производства и улучшить работу с геопространственной информацией.

Напомним, что весной 2016 года Группа «Кронштадт» продемонстрировала высшему руководству Министерства обороны РФ «Единую автоматизированную систему обеспечения ВС РФ геопространственной информацией» (ЕАСО ВС РФ ГПИ) и «Автоматизированную систему обеспечения ВМФ цифровой картографической информацией» (АСО ВМФ ЦКИ). Обе системы предназначены для сбора, учета, каталогизации, хранения, актуализации, тиражирования и доведения геопространственной и цифровой картографической (геопространственной) информации до штабов, пунктов управления соединений и частей ВС РФ и ВМФ, построены на единых отечественных технологиях, технически сопряжены и могут обмениваться между собой геопространственной и цифровой картографической информацией в едином геоинформационном пространстве. Программные решения компании были высоко оценены специалистами и получили положительный отклик у руководства Минобороны РФ и значительный интерес у представителей Администрации президента РФ, МВД, МЧС, ФСБ и ряда федеральных служб.

Работа по данному контракту в рамках программы перевооружения Вооружённых сил РФ и создания единого геоинформационного пространства ВС РФ, системы формирования, накопления, систематизации, доведения и предоставления геопортального доступа к геопространственной информации продолжится до 2018 года.

Тэги: 
ПАК СО ЦИМ
ЕАСО ГПИ
Минобороны России
группа Кронштадт
электронная картография
центр геопространственной информации
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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