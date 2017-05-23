Начаты поставки серии бомбардировщиков Су-34 выпуска 2017 года

Собранные на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова (НАЗ, входит в компанию «Сухой») 4 новых фронтовых бомбардировщика Су-34 отправлены заказчику — ВКС России. Машины получил авиаполк в Хабаровском крае.

Общее количество Су-34 в российских воздушно-космических силах превышает сейчас 100 единиц. Бомбардировщик, созданный на базе Су-27 (прототип Су-27ИБ взлетел впервые еще в 1990 году), хорошо зарекомендовал себя на службе в небе России и во время проведения антитеррористической операции в Сирии. На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова каждый год, в среднем, выпускают по 16-18 таких боевых самолетов.