Начаты поставки серии бомбардировщиков Су-34 выпуска 2017 года
Опубликовано вт, 23/05/2017 - 12:32 пользователем Tehnoomsk
Собранные на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова (НАЗ, входит в компанию «Сухой») 4 новых фронтовых бомбардировщика Су-34 отправлены заказчику — ВКС России. Машины получил авиаполк в Хабаровском крае.
Общее количество Су-34 в российских воздушно-космических силах превышает сейчас 100 единиц. Бомбардировщик, созданный на базе Су-27 (прототип Су-27ИБ взлетел впервые еще в 1990 году), хорошо зарекомендовал себя на службе в небе России и во время проведения антитеррористической операции в Сирии. На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова каждый год, в среднем, выпускают по 16-18 таких боевых самолетов.
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