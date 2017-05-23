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5 серийных бронемашин Фалькатус ЦСН ФСБ в Севастополе (ВИДЕО)

Опубликовано вт, 23/05/2017 - 00:17 пользователем Tehnoomsk

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Российские специальные бронеавтомобили “Фалькатус” впервые сразу в количестве 5 единиц попали в объектив видеокамеры в Крыму. . Машины проехали по Севастополю 21 мая 2017 года, - сообщается в блоге bmpd. Также на YouTube выложено видео парковки данных броневиков с той же датой -

Ранее “Фалькатус” в единичном экземпляре время от времени можно было увидеть во время сюжетов о ликвидации террористов на российском Северном Кавказе. Крупный футуристического вида бронеавтомобиль создан для ФСБ России на доработанной платформе раллийного КамАЗ-4911 и выпускается небольшой серией предположительно с 2014 года компанией “Форт Технология”.

Также на российском ресурсе Vott и в блоге zergulio опубликовано фото "Фалькатусов", припракованных на одной площадке без каких-либо дополнительных подробностей о месте показа спецбронемашин данного типа.

Тэги: 
Фалькатус
Камаз
ЦСН ФСБ
Севастополь
бронеавтомобиль
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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