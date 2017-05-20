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В Омске создают Центр разработки и испытаний специальных и авиационных шин

Опубликовано сб, 20/05/2017 - 20:48 пользователем Tehnoomsk

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На базе федерального научно-производственного центра «Прогресс» (ФНПЦ Прогресс, Омск) начата подготовка к созданию на территории предприятия Центра разработки, исследований и испытаний шин специального назначения и авиационных шин.

Решение о создании такого Центра поддержано на всех уровнях — и Объединенной авиационной компанией, и департаментом авиационной промышленности Минпромторга РФ. 19 мая 2017 года в Омске информация об этом была озвучена на совещании с участием заместителя директора департамента химико-технологического комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Павла Филаткина, генерального директора ФНПЦ «Прогресс» Александра Зубарева и главного инженера ЦК БМТ «Рубин» Валентина Фролова.

Ранее известное как ФГУП “Прогресс”, предприятие российского ВПК - федеральный научно-производственный центр «Прогресс» - задействовано в программах по созданию и производству сложных резинокордных и резинометаллических конструкций. Они используются в устройствах для шумовиброизоляции машин и механизмов, снижения динамических нагрузок при ударных воздействиях, сейсмозащиты зданий и сооружений. Упругие элементы на базе резинокордных оболочек применяются для подрессоривания и амортизации автомобильного, рельсового транспорта и объектов специального назначения. Также предприятие работает по программе поставок материалов для новых субмарин подводного флота России.

Тэги: 
ФНПЦ Прогресс
ФГУП Прогресс
Омск
Минпромторг
ЦКБМТ Рубин
специальные и авиационные шины
Разделы: 
Промышленное производство

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