Yota представит VR-офис в рамках AR/VR/MR Conference 2017
8 июня в Москве в рамках AR/VR/MR Conference 2017 будет представлен доклад Ивана Степанова, диджитал-директора креативного агентства Deluxe Interactive Moscow, и Анны Чернышевой, менеджера из Yota. "Техносфера" приглашает всех интересующихся темой использования виртуальной реальности (VR) в бизнесе, не пропустить это мероприятие.
Анна Чернышева — менеджер Yota по диджитал-маркетингу. Имеет опыт в этой сфере с 2008 года. Работала в IBM, Lenovo, PepsiCo, Yota. Выступит со стороны заказчика, рассказав о технологических экспериментах и их выгоде для компании.
Иван — диджитал-директор креативного агентства Deluxe Interactive Moscow (Степанов руководит подразделением компании под названием D.Vision, которое занимается виртуальной реальностью). Его доклад будет посвящен кейсу VR-офиса для Yota со стороны исполнителя. Спикер продемонстрирует, насколько просто, доступно и эффективно сделать офис в виртуальной реальности.
Главные тезисы выступления
- Предпосылки и задачи платформы Yota Futureproof.
- Как родилась идея VR-офиса.
- Стратегия и креатив рекламной кампании.
- Бизнес-смысл кейса.
- Содержание VR-офиса и его преимущества перед реальным.
- Технологии.
- Дизайн и интерфейс
- VR-приложения.
- Сложности. Результаты.
Станьте участником VR/AR/MR Conference 2017 и узнайте секреты успешного внедрения новейших технологий в бизнес.