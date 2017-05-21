Yota представит VR-офис в рамках AR/VR/MR Conference 2017

8 июня в Москве в рамках AR/VR/MR Conference 2017 будет представлен доклад Ивана Степанова, диджитал-директора креативного агентства Deluxe Interactive Moscow, и Анны Чернышевой, менеджера из Yota. "Техносфера" приглашает всех интересующихся темой использования виртуальной реальности (VR) в бизнесе, не пропустить это мероприятие.

Анна Чернышева — менеджер Yota по диджитал-маркетингу. Имеет опыт в этой сфере с 2008 года. Работала в IBM, Lenovo, PepsiCo, Yota. Выступит со стороны заказчика, рассказав о технологических экспериментах и их выгоде для компании.

Иван — диджитал-директор креативного агентства Deluxe Interactive Moscow (Степанов руководит подразделением компании под названием D.Vision, которое занимается виртуальной реальностью). Его доклад будет посвящен кейсу VR-офиса для Yota со стороны исполнителя. Спикер продемонстрирует, насколько просто, доступно и эффективно сделать офис в виртуальной реальности.

Главные тезисы выступления

Предпосылки и задачи платформы Yota Futureproof.

Как родилась идея VR-офиса.

Стратегия и креатив рекламной кампании.

Бизнес-смысл кейса.

Содержание VR-офиса и его преимущества перед реальным.

Технологии.

Дизайн и интерфейс

VR-приложения.

Сложности. Результаты.

Станьте участником VR/AR/MR Conference 2017 и узнайте секреты успешного внедрения новейших технологий в бизнес.