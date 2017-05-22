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В ДВФУ исследуют пектины как основу для очищающих препаратов

Опубликовано пн, 22/05/2017 - 00:53 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), ученые вуза исследовали способность низкомолекулярных пектинов связывать и выводить тяжелые металлы из организма и разработали технологию создания низкомолекулярных пектинов с улучшенными сорбционными свойствами.

В своих последних разработках коллективу исследователей Школы биомедицины (ШБМ) ДВФУ удалось получить производные высокоактивных пектинов с упрощенной молекулярной структурой. Ученые открыли, что уменьшение молекулярной массы привело к еще большему увеличению их металлсвязывающей способности. Для исследований использовались выделенные из цитрусовых и морских трав пектины, структура которых модифицировалась при помощи химических методов.
«Пектины имеют сложную неоднородную молекулярную структуру, которая сильно варьируется в зависимости от способа и источника получения. Это затрудняет их использование при производстве лекарственных препаратов. Снижение молекулярной массы пектинов приводит к повышению их однородности, что значительно упрощает процесс их стандартизации и разработки проекта фармакопейной статьи. Это позволит более широко использовать пектины при создании лекарственных препаратов», — сообщила доцент кафедры фармации ШБМ ДВФУ Елена Хожаенко.

Полученные результаты могут найти применение в различных областях. Прежде всего, это создание препаратов, защищающих организм человека от ионов тяжелых металлов и радионуклидов. Сходным образом разработанные вещества могут быть использованы в пищевой промышленности при создании функциональных продуктов питания. Еще один вариант применения — создание эффективных систем очистки промышленных сточных вод от тяжелых металлов, которые способны захватывать и удерживать металлические ионы даже в ничтожно малых концентрациях.

Работы проводятся в Лаборатории фармакологии и биоиспытаний ШБМ ДВФУ. В исследованиях принимают участие заведующий лабораторией, доктор медицинских наук Максим Хотимченко, доценты Ксения Макарова и Елена Хожаенко, молодые ученые и аспиранты Департамента фармации и фармакологии ШБМ ДВФУ. Исследования поддержаны в рамках комплексной программы Российского научного фонда по направлению «Разработка инновационных лекарственных препаратов и функциональных пищевых продуктов».
Следует отметить, что предыдущие разработки коллектива Школы биомедицины ДВФУ уже внедрены в промышленность. Научно-производственная фирма «Востокфарм» (Владивосток) наладила выпуск биологически активных добавок к пище, содержащих высокоактивные полисахариды пектиновой и альгинатной природы.

В ДВФУ продолжаются исследования, направленные на создание новых материалов для профилактики нарушений, вызванных действием тяжелых металлов и радионуклидов — основным фактором загрязнения окружающей среды в крупных индустриальных центрах.

Тэги: 
пектины
ДВФУ
Владивосток
ШБМ ДВФУ
очистка от тяжелых металлов
модифицированные пектины
фармацевтика
высокоактивные полисахариды
Разделы: 
Научные разработки

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