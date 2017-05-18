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Заказаны еще 13 новых российских электропоездов ЭП2Д

Опубликовано чт, 18/05/2017 - 22:16 пользователем Tehnoomsk

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Самая крупная российская пригородная пассажирская компания – «Центральная ППК» (Москва) – заказала еще 13 новых отечественных электропоездов ЭП2Д Демиховского машиностроительного завода (ДМЗ, Трансмашхолдинг). Ранее предприятие уже получило первую партию из 14 таких поездов.

ЭП2Д завершил испытания в 2016 году и представляет собой один из наиболее комфортабельных электропоездов, разработанных в России. Поезд оснащен системами климат-контроля, экологически чистыми туалетными комплексами, системами видеонаблюдения, видеорегистрации, доступом к сети Wi-Fi, а также оборудован специальными местами для проезда маломобильных групп населения и провоза велосипедов. Один 11-вагонный состав способен перевозить до 2866 пассажиров (1180 сидячих мест) со скоростью до 120 км/ч.

Тэги: 
ЭП2Д
ЦППК
Москва
ДМЗ
Трансмашхолдинг
Разделы: 
Транспорт

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