Заказаны еще 13 новых российских электропоездов ЭП2Д

Самая крупная российская пригородная пассажирская компания – «Центральная ППК» (Москва) – заказала еще 13 новых отечественных электропоездов ЭП2Д Демиховского машиностроительного завода (ДМЗ, Трансмашхолдинг). Ранее предприятие уже получило первую партию из 14 таких поездов.

ЭП2Д завершил испытания в 2016 году и представляет собой один из наиболее комфортабельных электропоездов, разработанных в России. Поезд оснащен системами климат-контроля, экологически чистыми туалетными комплексами, системами видеонаблюдения, видеорегистрации, доступом к сети Wi-Fi, а также оборудован специальными местами для проезда маломобильных групп населения и провоза велосипедов. Один 11-вагонный состав способен перевозить до 2866 пассажиров (1180 сидячих мест) со скоростью до 120 км/ч.