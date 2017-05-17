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В Северодвинске спущено на воду третье судно проекта 20180 для ВМФ России

Опубликовано ср, 17/05/2017 - 21:12 пользователем Tehnoomsk

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Новое океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» спущено на воду на заводе «Звездочка» (Северодвинск). Это третье судно линейки проекта 20180 из пяти анонсированных ранее, строящееся на предприятии.

«Академик Александров» является многоцелевым судном усиленного ледового класса Arc5. При длине около 100 метров и водоизмещении около 5500 тонн экипаж составляет 60-70 человек. Имеется ангар для вертолета Ка-27. Судно предназначено для исследования шельфа, перевозки участков трубопроводов, поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники. Заказчиком судна выступает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России. Проект 20180 и его версии – 20180ТВ и 20183 - разработаны в ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Тэги: 
проект 20180
проект 20183
Звездочка
Северодвинск
Санкт-Петербург
Арктика
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Arc5
ГУГИ
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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