 ﻿

Компания Сухой приняла на работу в 2016 году более 2800 специалистов

Опубликовано вт, 16/05/2017 - 12:54 пользователем Tehnoomsk

sukhoi_plant_2017_1.jpg

Согласно информации государственной Объединенной авиастроительной корпорации, входящая в ее состав компания «Сухой» в течение 2016 года продолжила набор сотрудников: за год штат компании вырос на более чем 2800 технических специалистов.

Общая численность работников «Сухого» превысила 25000 человек, а самыми востребованными вакансиями названы: инженер-конструктор, инженер-программист, инженер-технолог, токарь, фрезеровщик и слесарь. Интересно, что из трудоустроенных в 2016 году почти трех тысяч работников более 1700 человек моложе 35 лет. При этом уровень текучки кадров на «Сухом» удается держать на рекордно низком уровне – около 4%.

Сегодня на авиапредприятиях под маркой «Сухой» в России серийно выпускаются боевые и гражданские самолеты разных типов, включая всемирно известные Су-30, Су-34, Су-35, Суперджет и др.

Тэги: 
Сухой
ОАК
инженер
Су-34
Су-35
КНААЗ
Разделы: 
Промышленное производство

Темы наших статей

импортозамещение (167) Росатом (74) Томск (70) Роботы (67) Новосибирск (46) Арктика (44) Омск (43) ВКС России (41) Москва (40) будущее (37) БПЛА (36) Камаз (36) ГЛОНАСС (36) Санкт-Петербург (35) Сирия (34) Минобороны России (32) ВМФ России (27) российский процессор (26) МС-21 (26) УВЗ (25) Нижний Новгород (23) ОАК (23) 3D-принтер (22) Роскосмос (21) ПД-14 (20) Иран (20) ТПУ (19) Як-130 (18) спутник (18) Минкомсвязи РФ (17) МИСиС (17) ТГУ (17) РЖД (17) Транснефть (17) Воронеж (17) Ангара (16) МКС (16) Калибр (15) СССР (15) МЦСТ (15) НПО Иркут (14) Самара (14) Су-34 (14) ГАЗ (14) CISCO EXPO 2011 (14) Байкал-Т1 (14) МЧС (14) ПВО (13) Газпром (13) Восточный (13)
Ещё
© 2007 - 2017. Техносфера. Россия.
Независисмый информационный медиаресурс о науке, технике и технологиях.
Разработано: Компания Директория. Техническая поддержка: ГК Атолл
При использовании материалов просьба разместить
ссылку на наш ресурс www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: tehnoomsk@gmail.com
Отдел PR и рекламы: tehnoomsk@gmail.com
Телефон: +79162842652
Разработано в компании Директория в 2010 году: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru