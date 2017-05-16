Компания Сухой приняла на работу в 2016 году более 2800 специалистов

Согласно информации государственной Объединенной авиастроительной корпорации, входящая в ее состав компания «Сухой» в течение 2016 года продолжила набор сотрудников: за год штат компании вырос на более чем 2800 технических специалистов.

Общая численность работников «Сухого» превысила 25000 человек, а самыми востребованными вакансиями названы: инженер-конструктор, инженер-программист, инженер-технолог, токарь, фрезеровщик и слесарь. Интересно, что из трудоустроенных в 2016 году почти трех тысяч работников более 1700 человек моложе 35 лет. При этом уровень текучки кадров на «Сухом» удается держать на рекордно низком уровне – около 4%.

Сегодня на авиапредприятиях под маркой «Сухой» в России серийно выпускаются боевые и гражданские самолеты разных типов, включая всемирно известные Су-30, Су-34, Су-35, Суперджет и др.