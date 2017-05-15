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Спущено на воду второе разведывательное судно проекта 18280

Опубликовано пн, 15/05/2017 - 23:07 пользователем Tehnoomsk

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В Санкт-Петербурге спущено на воду судно «Иван Хурс» проекта 18280, предназначенное для обеспечения связи и ведения разведки, а также радиоэлектронной борьбы. Это второй корабль серии, он предназначен для Черноморского флота России, в состав которого он войдет до конца 2017 года.

Всего предполагается построить 4 судна проекта 18280 – по одному для Северного, Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов РФ. Первый в серии корабль «Юрий Иванов» (НА ФОТО) с 2014 года несет службу на Северном флоте.

Эти небольшие 95-метровые суда океанского класса водоизмещением 4000 тонн имеют дальность плавания до 8000 морских миль и оснащены современным радиоэлектронным оборудованием, позволяющим в том числе отслеживать работу компонентов системы ПРО и ПВО США. Подробный состав бортового радиотехнического вооружения кораблей проекта 18280 является секретной информацией.

Тэги: 
проект 18280
ВМФ России
Юрий Иванов
Иван Хурс
РЭБ
Черноморский флот
Санкт-Петербург
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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