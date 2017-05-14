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Первая государственная закупка смартфонов на ОМП Sailfish Mobile OS Rus

Опубликовано вс, 14/05/2017 - 09:46 пользователем Tehnoomsk

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Российские СМИ сообщили о централизованной закупке первой партии из 15000 смартфонов на операционной системе «Сэйлфиш» (Sailfish Mobile OS Rus), принадлежащей отечественной компании «Открытая мобильная платформа». Это единственная мобильная ОС в реестре российских программ, прошедшая сертификацию ФСБ России и не «сливающая информацию» о действиях владельца за рубеж, как Android или iOS.

Таким образом, сделан заход на внедрение в России «своей» операционной системы для мобильных устройств государственных органов. Тестовым покупателем названной партии смартфонов названы структуры «Почты России», где устройства будут использовать «в качестве мобильных кассовых терминалов, позволяющих принимать у клиентов на дому платежи за ЖКХ, услуги связи, по кредитам, страховым и другим услугам». Сами аппараты собраны в Китае и представляют собой «типовые» смарфтоны с 5-дюймовыми экранами (1280х720), 4-ядерными процессорами, 2 ГБ оперативной памяти, поддержкой сетей 4G (LTE).

У истоков мобильной операционной системы «Сэйлфиш» стоит группа бывших сотрудников финской компании Nokia, работавших под маркой Jolla («Йолла»). Их проект был куплен российским инвестором и переформатирован согласно поставленным задачам по обеспечению информационной безопасности. Проект по развитию Sailfish Mobile OS Rus вызвал волны критики у пользователей устройств с программным обеспечением от Apple (iOS) и Google (Android). При этом интересно, что большинство выражающих негативное отношение комментаторов не знакомы с операционной системой Sailfish или «читали про нее», а собственно критика базируется на скромных технических характеристиках используемого аппарата R7.

Представители «Открытой мобильной платформы» сообщают, что «операционная система базируется на ядре Linux и технологиях с открытым исходным кодом. 99% Android-приложений совместимы с Sailfish, и вы можете пользоваться ими, не опасаясь атак на ваши личные данные — архитектура системы позволяет запустить каждое такое приложение в изолированном сегменте и запретить ему доступ к важным файлам и документам. Помимо прочего, безопасность — это отсутствие навязанных пользователю облачных хранилищ для резервного копирования данных. В Sailfish вы выбираете облачный сервис и способ синхронизации из списка, включающего практически все существующие решения». Также подчеркивается, что «при первом запуске Sailfish вы выбираете системные приложения, которыми планируете пользоваться, и можете отказаться от всех остальных — безвозвратно, не возвращаясь к этому вопросу при каждом последующем обновлении».

Время расставит всё на свои места, и выводы можно будет сделать после первого опыта реального использования устройств на операционной системе «Сэйлфиш». Ждать остается недолго – всё произойдет уже в ближайшие месяцы.

Тэги: 
ОМП
Sailfish Mobile OS Rus
Сэйлфиш
Jolla
Почта России
российская операционная система
информационная безопасность
4G
смартфон
INOI R7
ФСБ
Linux
Разделы: 
Связь и коммуникации

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