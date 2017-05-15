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В России более чем 2000 БПЛА на вооружении армии

Опубликовано пн, 15/05/2017 - 01:02 пользователем Tehnoomsk

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Российская армия на текущий момент располагает 36 подразделениями, оснащенными более чем 2000 беспилотными летательными аппаратами различных типов. Такую информацию привели представители военного ведомства.

Речь идет, в основном, о разведывательных машинах различных типов. БПЛА с вооружением пока не были официально представлены, но неоднократно публиковались данные об их разработке. В частности, одна из перспективных машин – тяжелый БПЛА «Альтаир», способный нести оружие, сейчас находится на испытаниях. Представители другого российского разработчика БПЛА - группы «Кронштадт» - озвучили 15 мая данные о возможности постройки спроектированного на предприятии среднего беспилотника вертикального взлета и посадки «Фрегат».

На фото: российский БПЛА разработки отечественной компании Zala Aero

Тэги: 
БПЛА
Минобороны России
ВКС РФ
Альтаир
фрегат
группа Кронштадт
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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