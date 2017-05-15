В России более чем 2000 БПЛА на вооружении армии

Российская армия на текущий момент располагает 36 подразделениями, оснащенными более чем 2000 беспилотными летательными аппаратами различных типов. Такую информацию привели представители военного ведомства.

Речь идет, в основном, о разведывательных машинах различных типов. БПЛА с вооружением пока не были официально представлены, но неоднократно публиковались данные об их разработке. В частности, одна из перспективных машин – тяжелый БПЛА «Альтаир», способный нести оружие, сейчас находится на испытаниях. Представители другого российского разработчика БПЛА - группы «Кронштадт» - озвучили 15 мая данные о возможности постройки спроектированного на предприятии среднего беспилотника вертикального взлета и посадки «Фрегат».

На фото: российский БПЛА разработки отечественной компании Zala Aero