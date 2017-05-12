Первые 8 серийных Ми-28УБ будут поставлены ВКС РФ в 2017 году

По данным российского оборонного ведомства, после успешного завершения государственных испытаний стартовало серийное производство учебно-боевой версии боевого вертолета Ми-28Н – Ми-28УБ. В этом году наши военные получат первую серийную партию из 8 таких машин.

На Ми-28УБ реализована возможность управления вертолетом с обоих мест экипажа. Вертолет получил новые амортизирующие кресла членов экипажа. Также сообщается, что «увеличена площадь остекления и улучшен обзор летчика-оператора из передней кабины».

Как и базовый Ми-28Н, Ми-28УБ может использоваться как обычный ударный вертолет: надвтулочная РЛС позволяет экипажу вертолета обнаруживать и поражать высокоточным оружием цели в условиях плохой видимости и в любое время суток. Машина надежно бронирована: кабина экипажа выдерживает попадания пуль и снарядов калибром до 20 мм, а наиболее важные агрегаты и системы бронированы и экранированы.