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Показаны новые тяжелые колесные машины проекта Платформа-О

Опубликовано чт, 11/05/2017 - 01:01 пользователем Tehnoomsk

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В Набережных Челнах на Параде Победы 9 мая 2017 года были публично показаны 2 новых перспективных автомобиля КамАЗ-78504 и КамАЗ-7350, созданные в рамках проекта «Платформа-О» для российских военных. При этом текущий статус разработки остался неуточненным – в свое время этот проект вызвал бурное обсуждение на отечественных специализированных ресурсах.

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Шасси К-7350 8х8 разрабатывается для установки различного целевого оборудования.

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Седельный тягач К-78504 8х8 предназначен для буксирования прицепных систем массой 90-165 тонн.

Отметим, что проект «Платформа-О» по разработке новых отечественных тяжелых тягачей и шасси включает в себя сразу несколько оригинальных машин, которые в перспективе могут быть использованы нашими военными для замены продукции белорусского предприятия МЗКТ.

На параде 9 мая 2017 года в Набережных Челнах не показали самый большой автомобиль, созданный в 2015 году в рамках «Платформы-О» - КамАЗ–78509 (К-78509) с колесной формулой 12х12 (на видео - https://youtu.be/lbvyeUcA4hM?t=29s ) .

Еще в декабре 2016 года директор ОП «Завод специальных автомобилей» АО «Ремдизель» Яков Карпов сообщил, что «в отношении «Платформы» в прессе сейчас идет много негативных эмоций и голословных утверждений, при этом в нашей работе с Министерством обороны РФ эмоций практически нет, есть обоюдное понимание того, что и они как разработчик технического задания, и мы как исполнитель, делают это впервые. Данный проект уникален для машиностроительной отрасли. Заказчик запросил то, что никто и никогда не делал. Разработано семейство шасси с целым рядом инновационных узлов, позволяющих иметь технике ряд преимуществ перед аналогами. Хотя аналоги я даже не смогу назвать. То есть это по-настоящему уникальное семейство спецтехники».

Тэги: 
Ремдизель
Набережные Челны
Платформа-О
тягач
Камаз-78509
Камаз-7350
Камаз-78504
Седельный тягач К-78504
Шасси К-7350
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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