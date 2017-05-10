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Первый МС-21 на стоянке аэродрома Иркутского авиазавода

Опубликовано ср, 10/05/2017 - 02:34 пользователем Tehnoomsk

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В российских соцсетях распространяется фото первого опытного образца нового российского пассажирского самолета МС-21, собранного на Иркутском авиазаводе и готовящегося к программе летных испытаний. Ранее сообщалось, что самый ожидаемый отечественный гражданский самолет поднимется в небо уже в мае этого года.

МС-21 представляет собой новый тип среднемагистрального пассажирского самолета, созданного в России в 2000-х годах. В его конструкции используется значительное число инновационных для нашей промышленности технологий. Например, русским удалось внедрить передовой способ производства карбоновых элементов крыла («трансферное формование пластмасс с помощью вакуума», или в западной терминологии – VaRTM), который на самом «продвинутом» западном самолете Boeing 787 так и не получилось использовать в полной мере. В российских популярных СМИ данное решение называют еще «чёрное крыло». Кстати, именно с внедрением этой технологии и ее инновационностью в мировых масштабах и был связан перенос первого полета МС-21.

Новый российский самолет выполнит первые полеты на зарубежных двигателях PW, но уже близка к осуществлению программа по серийному производству разработанного в нашей стране ПД-14 и семейства силовых агрегатов на его базе. Сейчас уже выпускаются опытные ПД-14, и их характеристики на испытаниях нисколько не хуже самых лучших и свежих «движков» PW и CFM.

Распространенные недавно в некоторых СМИ данные о том, как «китайскому конкуренту МС-21» самолету COMAC C919 удалось «обогнать россиян» и первым подняться в небо, вызывают серьезное недоумение даже любителей авиации. Данная машина оснащается новыми иностранными двигателями CFM International LEAP 1X, аналогов которым в Китае в ближайшие 7-10 лет не появится. Кроме того, технологический уровень производства в КНР пока не позволяет говорить о массовой сборке таких самолетов, несмотря на амбициозные планы. В частности, другой громкий проект, который китайские авиастроители продвигали как конкурента региональных серийных российских лайнеров «Сухой Суперджет» - COMAC ARJ21 – так и не вышел даже на несколько десятков серийных экземпляров с 2008 года (доводка самолета заняла почти 8 лет, в то время как российский SSJ с 2012 года выпущен более чем в 130 единицах).

Поэтому программа МС-21 это возвращение российского авиапрома на уровень Boeing и Airbus и создание первого незападного серийного пассажирского самолета в 21 веке. Заявка очень серьезная, и необходимо максимально ответственно подойти к ее реализации. Судя по тому, как Иркутский авиазавод и другие смежные предприятия Объединенной авиастроительной корпорации аккуратно реализуют этот важный государственный проект, можно рассчитывать на хорошие результаты и оживление нашего авиапрома в ближайшие несколько лет.

Тэги: 
МС-21
Иркут
Boeing-787
CFM Leap 1X
COMAC C919
ARJ21
Сухой Суперджет
VaRTM
Иркутск
ОАК
ПД-14
черное крыло
Разделы: 
Транспорт

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