Российские 28 нанометров обещают к 2022 году?

В России на уровне верхних эшелонов власти и технологического бизнеса обсуждается вопрос о строительстве нового производства чипов с топологией 28 нм (нанометров), – сообщает электронное издание «Коммерсантъ». На реализацию проекта отводится 5 лет: с декабря 2017 года по 2022 год.

Источник приводит следующие подробности: инициаторы проекты купят технологию у одного из иностранных партнеров в конце текущего года. Среди обладателей такой технологии указываются тайваньские TSMC и UMC, европейская STMicroelectronics (отметим, что сегодня российские 4- и 8-ядерные процессоры МЦСТ выпускаются на мощностях TSMC).

Предполагается, что первое 28-нм производство в России появится на базе завода «Микрон» (2022 год) или будет построено новое помещение фабрики, что увеличит срок реализации проекта примерно на 2 года (2024 год). В первом случае инициаторы создания нового производства говорят о монтаже технологической линии на уже созданной базе, но при этом будет демонтирована рабочая 110-нм линия, запущенная там недавно - в 2016 году на государственные деньги (ВЭБ).

«Техносфера. Россия» следит за развитием ситуации вокруг проекта.