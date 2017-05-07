 ﻿

Техносфера поздравляет всех с Днем Радио!

Опубликовано вс, 07/05/2017 - 03:23 пользователем Tehnoomsk

radio_popov_7_may_0.jpg

День радио в нашей стране ежегодно отмечают 7 мая - ровно 122 года назад в Российской Империи был осуществлен первый сеанс радиосвязи. Праздник в честь этого события учрежден Постановлением Совнаркома СССР в победном 1945 году, «в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским ученым А.С. Поповым».

Информационный медиаресурс «Техносфера. Россия» поздравляет всех, кто имеет отношение к теме связи, телекоммуникаций, вещания и передачи данных с профессиональным праздником!

Тэги: 
День радио
праздник
изобретения
СССР
Российская Империя
Разделы: 
Связь и коммуникации

Темы наших статей

импортозамещение (166) Росатом (74) Томск (70) Роботы (67) Новосибирск (46) Арктика (44) Омск (43) ВКС России (41) Москва (40) будущее (37) Камаз (36) ГЛОНАСС (36) БПЛА (35) Санкт-Петербург (34) Сирия (34) Минобороны России (30) российский процессор (26) ВМФ России (26) МС-21 (25) УВЗ (25) Нижний Новгород (23) 3D-принтер (22) Роскосмос (21) ОАК (21) Иран (20) ПД-14 (19) ТПУ (19) Як-130 (18) спутник (18) Транснефть (17) ТГУ (17) РЖД (17) МИСиС (17) Воронеж (17) Минкомсвязи РФ (17) Ангара (16) МКС (16) СССР (15) Калибр (15) НПО Иркут (14) МЧС (14) Самара (14) МЦСТ (14) CISCO EXPO 2011 (14) Байкал-Т1 (14) ГАЗ (14) Восточный (13) Армата (13) беспилотник (13) аддитивные технологии (13)
Ещё
© 2007 - 2017. Техносфера. Россия.
Независисмый информационный медиаресурс о науке, технике и технологиях.
Разработано: Компания Директория. Техническая поддержка: ГК Атолл
При использовании материалов просьба разместить
ссылку на наш ресурс www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: tehnoomsk@gmail.com
Отдел PR и рекламы: tehnoomsk@gmail.com
Телефон: +79162842652
Разработано в компании Директория в 2010 году: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru