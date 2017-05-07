Техносфера поздравляет всех с Днем Радио!
Опубликовано вс, 07/05/2017 - 03:23 пользователем Tehnoomsk
День радио в нашей стране ежегодно отмечают 7 мая - ровно 122 года назад в Российской Империи был осуществлен первый сеанс радиосвязи. Праздник в честь этого события учрежден Постановлением Совнаркома СССР в победном 1945 году, «в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским ученым А.С. Поповым».
Информационный медиаресурс «Техносфера. Россия» поздравляет всех, кто имеет отношение к теме связи, телекоммуникаций, вещания и передачи данных с профессиональным праздником!
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