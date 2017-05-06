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ИрАэро получила 7-ой новый Сухой Суперджет

Опубликовано сб, 06/05/2017 - 12:07 пользователем Tehnoomsk

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Российская региональная авиакомпания «ИрАэро» получила седьмой по счету новый пассажирский самолет «Сухой Суперджет100» (SSJ 100). Воздушное судно будет использоваться на внутрироссийских маршрутах.

Самолет имеет бортовой номер RA-89077 и серийный номер 95124. Он приобретен через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). На сайте перевозчика содержится информация, что в месяцем ранее парк «ИрАэро» пополнил еще 1 «Суперджет» новой постройки. Сообщается, что в настоящий момент авиакомпания полностью готова к эксплуатации новых самолетов данного типа, имеет подготовленный персонал и техническую базу по обслуживанию новейших российских ВС.

Российский авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КНААЗ) и задействованные в кооперации по выпуску SSJ 100 другие предприятия отрасли продолжают серийное производство пассажирского самолета и его версий для отечественных и зарубежных заказчиков. И это не только обычные «рабочие лошадки» гражданской авиации, но и VIP-борты. Так, в апреле 2017 года в Казахстан был поставлен второй по счету российский «Суперджет» - в люксовой комплектации Sukhoi Business Jet (SBJ) – для бизнес-перевозок руководства компании «Казахмыс».

Тэги: 
ИрАэро
SSJ
Суперджет
Сухой
Комсомольск-на-Амуре
ОАК
Казахмыс
ГТЛК
Разделы: 
Транспорт

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