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В России начат серийный выпуск станций спутниковой связи Лощина-ГУС

Опубликовано пт, 05/05/2017 - 20:18 пользователем Tehnoomsk

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Стартовало серийное производство новых помехозащищенных отечественных станций спутниковой связи Р-444-Д «Лощина-ГУС», созданных в красноярском НПП «Радиосвязь» (входит в структуру госконцерна «Росэлектроника»). Комплекс смонтирован на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» и обеспечивает стабильную передачу данных на скорости до 2 Мбит/с.

Особо подчеркивается возможность использования нового оборудования в сложных климатических условиях, в том числе в Арктике. Комплекс связи может вести работу через ретрансляторы космических аппаратов «Глобус-1М», «Меридиан», «Сфера», «Благовест», «Ямал», «Экспресс-АМ» и использоваться для видеоконференций, дуплексной телефонной связи, а также для передачи данных шифрованной информации по спутниковому каналу.

В отличие от станций предыдущего поколения, Р-444-Д работает в движении и не требует времени на развертывание. Также стоит отметить качественный рост технических характеристик: предшественник Р-444-ПТН/ПТД (станции «Ладья») обеспечивали передачу данных на скорости всего до 256 Кбит/с.

Тэги: 
Лощина-ГУС
Р-444-Д
Р-444-ПТД
Тигр
НПП Радиосвязь
Красноярск
спутниковая связь
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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