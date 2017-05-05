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Система электронного пломбирования ЭРА-ГЛОНАСС Транзит представлена в Москве

Опубликовано пт, 05/05/2017 - 11:42 пользователем Tehnoomsk

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На 9-ой Международной выставке НАВИТЕХ, прошедшей в российской столице, была показана Система электронного пломбирования «ЭРА-ГЛОНАСС Транзит». Сегодня ее уже используют для контроля международных транзитных автомобильных и железнодорожных перевозок с территории Украины на территорию Республики Казахстан (во исполнение Указа Президента РФ от 01.01.16 г. № 1).

Российское предприятие «ИПК «СТРАЖ» является техническим исполнителем работ по производству, поставкам и организации эксплуатации (наложение/снятие) электронных запорно-пломбировочных устройств (ЭЗПУ) «Сириус» (пломб ГЛОНАСС), являющихся основным элементом контроля доступа к грузу в «Системе».

Выпускаемое ИПК «СТРАЖ» ЭЗПУ «Сириус» состоит из электронного блока многоразового применения «Сириус» и стандартного одноразового запорно-пломбировочного устройство «Спрут-777» с различной длиной троса. Новое устройство позволяет не только обеспечить контроль за сохранностью, соблюдением установленных сроков и маршрутов перевозок, но и практически исключает «человеческий фактор» из этого процесса. По данным разработчика, устройство обладает рядом уникальных характеристик, что обеспечивает предоставление широкого спектра услуг. Основная из них − охрана в режиме «онлайн» перевозимых грузов: речь идет о возможности контролировать доступ к охраняемому грузу дистанционно в режиме реального времени. В случае несанкционированного доступа в течении 30 секунд по каналам мобильной и спутниковой связи передается сигнал SOS с указанием точных координат места и времени внештатной ситуации

Для реализации данного проекта ИПК «СТРАЖ» организованы пункты аренды пломб ГЛОНАСС в непосредственной близости от 5 контрольных пунктов, определенных постановлением Правительства Российской Федерации, наняты работники, взяты в аренду необходимые помещения, которые были оснащены дополнительным оборудованием и техникой. За один год применения Системы (с 16 апреля 2016 года) было произведено 3196 установок ЭЗПУ, в том числе: 1441 – на автомобильном транспорте и 1755 – на железнодорожном транспорте.

«Партнерство с АО «ГЛОНАСС» стало очень важным этапом в развитии нашей компании, – отметил заместитель генерального директора ИПК «СТРАЖ» Валерий Андрюшин. Применение нашего ЭЗПУ «СИРИУС» в Системе электронного пломбирования «ЭРА-ГЛОНАСС Транзит» позволяет гарантированно подтвердить факт неразгрузки транспортного средства при его транзите через территорию Российской Федерации и выезд транспортного средства с грузом с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан».

Тэги: 
ГЛОНАСС
Эра Глонасс Транзит
ИПК Страж
ЭЗПУ Сириус
Россия
Казахстан
Украина
Разделы: 
ИТ-сфера

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