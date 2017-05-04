Российские авиастроители нацеливаются на большие скорости

В отечественных СМИ распространяются данные о проектах по созданию скоростных летательных аппаратов нового поколения. В частности, речь идет о неназванном типе аппарата с максимальной скоростью 12М (более 14000 км/ч) и о создании 25-местного сверхзвукового пассажирского самолета (скорость около 2М – более 2000 км/ч).

Данные о разработке гиперзвукового летательного аппарата озвучены со ссылкой на Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) и вице-президента по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Короткова. В частности, упоминается ведущаяся работа по «гиперзвуку, новым материалам, оборудованию, системе навигации, которая основана на новых физических принципах». В ряде источников высказаны предположения, что гиперзвуковой беспилотник будет, скорее всего, комплексом авиационного вооружения - перспективной российской ракетой, преодолевающей все виды ПВО и ПРО.

Что же касается второго проекта, то здесь озвучено мнение академика Василия Фомина, возглавляющего Институт теоретической и прикладной механики имени Христиановича (Новосибирск). Он заявил о «возможности создания в ближайшее время небольшого сверхзвукового пассажирского самолета на 20 - 25 человек» и о том, что научная база уже подготовлена. При этом подробности выполненных исследований, а также на базе какого авиазавода будет построена подобная машина, пока не раскрываются.