Новые российские троллейбусы поставлены в столицу Киргизии

Отечественный производитель троллейбусов «Тролза» (Энгельс, Саратовская область) завершил поставки всех 23 новых машин 5275.03 «Оптима» (на фото) по контракту 2016 года на общую сумму около 200 миллионов рублей для города Бишкек (столица Кыргызстана).

Как сообщают представители предприятия, закупка троллейбусов киргизской стороной финансировалась за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития. Согласно условиям договора, кроме 23 новых троллейбусов российская сторона обеспечивает поставку запасных частей, специального оборудования и обучает персонал эксплуатирующей троллейбусы организации на своей базе.

Предыдущий контракт на поставку российских троллейбусов в Бишкек был выполнен в 2013 году – тогда в Киргизию отправились 44 машины из Саратовской области. Добавим, что предприятие «Тролза» недавно выполнило еще один интересный экспортный контракт – в Аргентину были поставлены новые российские троллейбусы. Их заказчиком стала транспортная компания из города Росарио с населением более 1 миллиона жителей.