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Производство Ан-140 в России официально завершено

Опубликовано ср, 03/05/2017 - 02:22 пользователем Tehnoomsk

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Авиационный завод «Авиакор» (Самара, Россия) объявил о прекращении производства 2-моторного турбовинтового самолета Ан-140 совместного российско-украинского производства в связи с разрывом экономических отношений между странами. По данным открытых источников, предприятие выпустило в общей сложности 12 самолетов данного типа.

«Авиакор» - единственный из российских крупных авиазаводов, не вошедший в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие принадлежит структурам олигарха Олега Дерипаски и находится далеко не в лучшем состоянии. После завершения выпуска Ан-140 остаются довольно скромные заказы по ремонту ранее выпускавшихся на заводе Ту-154М и штучной сборке 1-3 самолетов из ранее сформированных заделов (сейчас в сборке находится 1 новый Ту-154М для российской силовой структуры, несмотря на официальное завершение серийного производства этого типа ВС в 2013 году). Также завод выполняет госконтракт на модернизацию небольшого количества бомбардировщиков Ту-95МС для Минобороны РФ.

На фото: Ан-140 производства завода "Авиакор" (Самара).

Тэги: 
Авиакор
Самара
Ан-140
Ту-154М
Ту-95МС
Минобороны РФ
ОАК
Разделы: 
Промышленное производство

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