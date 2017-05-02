Приоритет-2017: Национальная премия в области импортозамещения

Продолжается прием заявок от компаний на соискание третьей Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет – 2017». Наш медиаресурс «Техносфера» принимает участие в информационной поддержке этого крупного мероприятия уже второй год подряд.

К участию в конкурсе 2017 года приглашаются компании, работающие на российском рынке в сфере импортозамещения товаров и услуг, достигшие успехов благодаря налаживанию и развитию собственного производства, разработке новых технологий, перспективным идеям и проектам, выпуску импортозамещающих продуктов, товаров и услуг. Участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2017» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так средние и малые предприятия. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Как и в прошлом году, конкурс проводится в два этапа. Поступившие заявки на участие сначала проходят отборочный этап, который в этом году разделен на три периода. По его итогам претенденту присваивается звание Номинанта, которое позволяет участнику принять участие в финальном этапе – борьбе за звание Лауреата в каждой из номинаций и за специальные премии «ПРИОРИТЕТ-2017». Лауреатов определяет независимый Экспертный совет, в который входят представители власти, бизнеса и общественные деятели.

Списки участников, номинантов и лауреатов премии «ПРИОРИТЕТ-2017» будут опубликованы на сайте Премии: http://prioritetaward.ru. Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов состоится в октябре 2017 года.

Также Оргкомитет Премии информирует о создании новой информационно-консультативной интерактивной площадки – «Деловой клуб лидеров импортозамещения», в которую вошли более чем 300 компаний лауреатов и номинантов национальной премии «Приоритет» прошлых лет. Его основная цель - формирование эффективных долгосрочных коммуникаций предприятий – активных участников процессов импортозамещения друг с другом, институтами власти и обществом. Лауреаты и номинанты премии «Приоритет» - это те компании, которые уже добились успеха в производстве импортозамещающей продукции и услуг. Их топ-менеджерам есть чем поделиться друг с другом, задать наболевшие вопросы тем, кто принимает решения во властных структурах, инициировать новые и обсудить действующие механизмы поддержки импортозамещения в России. Членов клуба ждет насыщенная программа: деловые мероприятия различного формата, такие как бизнес-форумы, деловые завтраки, специализированные пресс-туры, и т.п Первый Бизнес-форум, в рамках деловых мероприятий клуба, состоится уже в июне этого года и будет посвящен одной из самых актуальных задач-производителей импортозамещающей продукции – выходу на экспорт. Подробнее об этом на сайте Премии

О премии: Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2017 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2017» примет участие больше 450 компаний. Проведение в прошлом году премии в области импортозамещения «Приоритет-2016» собрало 296 участников из 45 регионов страны в 29 основных номинациях.

Организационная поддержка: КГ «Деловая лига»