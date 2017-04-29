Московская Cisco Connect – 2017 собрала более 3000 специалистов

4-5 апреля 2017 года при поддержке 41 компании-спонсора и 45 медиапартнеров прошла московская конференция CiscoConnect. Форум посетили около 3000 ИТ-специалистов, аналитиков и журналистов. Подведем итоги этого яркого отраслевого мероприятия, информационным партнером которого уже много лет выступает и наша "Техносфера".

«Цифровизация: здесь и сейчас» – девиз CiscoConnectв 2017 году. С приветственным словом и докладом на эту тему в день открытия конференции выступил вице-президент Cisco по работе в России и других странах СНГ Джонатан Спарроу (Jonathan Sparrow).

Доклад почетного гостя форума Майка Уэйда (Michael Wade), профессора расположенной в Лозанне бизнес-школы IMD, специалиста в области инноваций и цифровых преобразований, был посвящен стратегиям успеха в эпоху цифровизации. Старший вице-президент Cisco по работе в Центральной и Восточной Европе Майкл Гэнзер (Michael Genser) выступил на тему «Цифровизация: от концепции к успешной реализации».

Затем состоялась панельная дискуссия с участием представителей крупнейших российских компаний, в ходе которой они обсудили российский опыт внедрения проектов по цифровизации. Пленарная часть продолжилась выступлением представителя генерального спонсора конференции CiscoConnect – 2017 – компании Intel, директора корпоративных продаж в Восточной Европе Василия Бояринова, который рассказал о стратегии роста компании. Новый подход к дистрибуции на примере проекта BentoCloudв RRC представил Михаил Косилов, главный исполнительный директор RRC Group, золотого спонсора конференции.

Более 100 докладов, сессий и мастер-классов, посвященных наиболее важным тенденциям отрасли, было организовано в рамках десяти технологических потоков: DevNet, «Интернет вещей», «Информационная безопасность», «Инфраструктура корпоративной сети», «Контакт-центры», «Облачные технологии», «Решения для операторов связи», «Сервисы Cisco», «Технологии для совместной работы», «Центры обработки данных».

Впервые в программу форума был включен поток DevNet, призванный ознакомить гостей конференции с различными программными методами автоматизации рутинных процедур и создания новых сетевых сервисов. Помимо лекций, поток включил лабораторные работы, которые позволили участникам освоить доступный инструментарий автоматизации на практике, применить полученные знания об API-интерфейсах различных продуктов и потренироваться в решении задач по автоматизации и программированию поведения сетевой инфраструктуры.

Во время проведения конференции работала выставка решений Cisco ‒ WorldofSolutions, объединившая восемь демонстрационных зон: «Беспроводные сети» (Wireless), «Интернет вещей» (IoT), «Информационная безопасность» (Security), «Инфраструктура корпоративной сети» (ENRS), «Решения для операторов связи» (SP), «Сервисная поддержка» (Services), «Технологии для совместной работы» (Collaboration), «Центры обработки данных» (DC).

Еще одно нововведение форума – серия семинаров CyberRange, в ходе которых специалисты делились с участниками опытом работы группы реагирования на угрозы безопасности CiscoCSIRT (CiscoComputerSecurityIncidentResponseTeam), а те, в свою очередь, упражнялись в расследовании инцидентов в сфере защиты информации, основанных на примерах реальных атак. 38 практических работ было выполнено на CiscoConnect. По традиции, гости конференции получили доступ к широкому спектру лабораторных работ, размещенных на портале dCloud. Всего было выполнено 77 практикумов по различным архитектурам, причем лабораторные работы были открыты для участников форума вплоть до 20 апреля.

Как и прежде, CiscoConnect – 2017 транслировалась онлайн. При помощи технологии WebEx 563 ИТ-специалиста наблюдали за ключевыми мероприятиями форума в режиме реального времени. Те участники,которые посетили конференцию лично, в этом году могли воспользоваться специально разработанным мобильным приложением. 1324 человека скачали мобильное приложение, с помощью которого узнавали подробности о программе мероприятия и спикерах, пользовались услугами навигации и оценивали доклады, формировали собственное расписание и общались. Любой желающий мог стать амбассадором CiscoConnect – 2017 и вести прямой репортаж с места событий, размещая в социальных сетях фотографии, заметки и видео под общим хэштегом #ciscoconnectru.

Активное участие в организации и проведении московской CiscoConnect – 2017 приняли 41 компания-спонсор. Также конференцию поддержало 45 средств массовой информации из 4 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Омск), столицы Азербайджана – Баку и столицы Узбекистана – Ташкента.

Для 50 представителей СМИ, посетивших Cisco Connect – 2017, были организованы круглый стол, посвященный вопросам цифровизации, с участием Майкла Гэнзера, Джонатана Спарроу и Майка Уэйда,круглый стол о технологических инновациях Cisco, способствующих ускорению цифровых преобразований, с участием Андрея Кузьмича, директора ООО «Сиско Системс» по технологиям, а также серия интервью.

«Я искренне благодарен всем посетителям CiscoConnect – 2017 за участие в форуме! Мероприятие получилось по-настоящему грандиозным: ведущие эксперты ИКТ-отрасли, представители различных вертикалей рынка, аналитики и журналисты обсудили широкий спектр технологических инноваций и их роль в развитии бизнеса. Особое внимание на форуме было уделено вопросам цифровых преобразований, так как от скорости их внедрения зависит не только успех конкретной организации, но и жизнь общества в целом. Я рад, что посетители конференции, партнеры и заказчики Cisco разделили наш интерес к проблемам цифровизации ̶ от макроэкономических предпосылок до практических аспектов ИТ-трансформации в целях оптимизации бизнеса», - отметил Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России/СНГ.

Фоторепортаж о московской CiscoConnect – 2017 доступен здесь: https://www.dropbox.com/sh/bk3036yvq8q6p5m/AABM2uN7vOOh8F3M_4XxcfCOa?dl=0

На веб-странице https://www.youtube.com/watch?v=6SP4sdGlcCk размещен видеоролик, отображающий «взгляд» на события конференции ее необычного участника – робота Алеши.