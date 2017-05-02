Зарамагская ГЭС станет самой мощной гидроэлектростанцией на Северном Кавказе

Строительство уникального объекта гидроэнергетики – комплекса «Зарамагские ГЭС» на реке Ардон (Северная Осетия, Россия) вышло на финишную прямую. Начатый еще в СССР сложнейший технический проект из 2 взаимосвязанных гидроэлектростанций — действующей Головной ГЭС и строящейся Зарамагской ГЭС-1 - будет завершен в 2018 году.

Этот гидроэнергетический комплекс строится в зоне высокой сейсмической активности и рассчитан на 9-бальные землетрясения. Строящаяся Зарамагская ГЭС-1 имеет проектную мощность 342 МВт. Вода к ней будет подаваться по самому длинному в РФ деривационному тоннелю длиной 14226 м, который начинается у Головной ГЭС (вода, отработавшая на Головной ГЭС, будет подаваться в тоннель ГЭС-1). Далее она будет накапливаться в специальном искусственном водохранилище – бассейне суточного регулирования, после чего по железобетонному водоводу и вертикальной шахте глубиной 500 м поступает на турбины станции. Напор Зарамагской ГЭС-1 будет рекордным в России – 619 м. Таким образом, турбины новой ГЭС будут работать на рекордном напоре, также они станут крупнейшими ковшовыми турбинами на отечественных ГЭС и одними из крупнейших в мире.

Гидротурбины станции приведут в действие 2 гидрогенератора мощностью по 173 МВт. Производитель гидротурбин — немецкая компания Voith Siemens Hydro Power Generation, контракт на поставку гидрогенераторов заключён с российским предприятием «Элсиб». С целью обеспечения возможности быстрого перекрытия поступления воды к турбинам, здание ГЭС оснастят предтурбинными шаровыми затворами диаметром 2 метра производства завода «Турбоатом».

На фото из блога russos.livejournal.com: Строящийся бассейн суточного регулирования (БСР) ёмкостью 270 тысяч м³ Зарамагской ГЭС-1. Октябрь 2016 года.