Второй БДК проекта 11711 спустят на воду летом 2017 года

На российском заводе «Янтарь» (Калининград) летом этого года будет спущен на воду большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» - проекта 11711. В 2018 году ожидается сдача достроенного 120-метрового БДК заказчику – ВМФ России.

«Петр Моргунов» является вторым и завершающим кораблем данного проекта. Однотипный БДК «Иван Грен» (НА ФОТО) прошел все испытания и в ближайшие месяцы будет принят в состав российского флота. Изначально планировалось построить 6 таких кораблей, но в 2015 году планы нашего ВМФ были скорректированы в пользу создания более крупных перспективных БДК.

Корабли проекта 11711 имеют водоизмещение 5000 тонн и оснащены дизельной силовой установкой 10Д49 производства Коломенского завода мощностью 5200 л.с. БДК способен транспортировать до 13 российских основных боевых танков (Т-72/Т-80/Т-90) или до 36 БТР/БМП или до 300 морских пехотинцев на расстояние до 7000 километров. Погрузка техники на корабль выполняется либо самостоятельно по аппарелям, либо кранами. Погрузка техники и грузов в десантное отделение осуществляется через четырёхстворчатый грузовой люк в верхней палубе с помощью крана грузоподъемностью 16 тонн. На корабле имеется ангар для 2 транспортно-боевых вертолетов Ка-29. Оборонительное вооружение включает 2 пушечных 6-ствольных установки АК-630М и 1 АК-630М2, а также 2 тяжелых пулеметных установки калибра 14,5 мм «Жало».