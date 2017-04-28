Российский флот получит 4 Суперакулы проекта 971М

4 атомные подводные лодки ВМФ России К-328 «Леопард», К-461 «Волк», К-391 «Братск» и К-295 «Самара» будут модернизированы по проекту 971М (по классификации НАТО AKULA-IV). Первую серьезно обновленную субмарину наш флот получит уже в 2018 году.

Эти 110-метровые подводные лодки относятся к проекту 971, они построены более 20 лет назад: «Братск» (1988 год), «Леопард» (1992 год), «Волк» (1991 год), «Самара» (1995 год). Атомный реактор мощностью 190 МВт позволяет им развивать под водой скорость до 35 узлов. У АПЛ данного проекта двухкорпусная схема. Прочный корпус выполнен из высококачественной легированной стали. Используется двухкаскадная система амортизации: все механизмы размещены на амортизированных фундаментах, кроме того каждый зональный блок изолирован от корпуса резинокордными пневматическими амортизаторами. Кроме снижения общей шумности лодки, такая схема позволяет уменьшить воздействие подводных взрывов на оборудование и экипаж. Изначально советские АПЛ проекта 971 были вооружены различными торпедами, противолодочными ракетами ПЛРК-6 «Водопад» и ПЛРК-7 «Ветер» с возможностью использования ядерной боевой части, крылатыми ракетами С-10 «Гранат» дальностью полета до 2500 км с ядерной БЧ (200 килотонн). Для запуска ракет и торпед используются пусковые установки калибра 533 мм и 650 мм (по 4 каждого типа).

Новая модернизация в проект 971М предполагает полное переоснащение 4 подводных лодок современным радиоэлектронным оборудованием, мощными гидроакустическими станциями. Изменения коснутся главной энергетической установки и комплекса вооружения. Практически всё вместе - это новая «начинка» кораблей. Подводные лодки получат на вооружение крылатые ракеты «Калибр». Такая серьезная переделка советских подводных лодок получила неофициальное наименование «Суперакулы». По данным, опубликованным в открытых источниках, АПЛ проекта 971М приблизятся после модернизации по своим возможностям к современным российским многоцелевым атомным субмаринам проекта 885 «Ясень».

На фото: АПЛ К-295 "Самара" проекта 971 ВМФ России