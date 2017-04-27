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Испытания российского бронетранспортера БТ-3Ф на базе БМП-3

Опубликовано чт, 27/04/2017 - 11:11 пользователем Tehnoomsk

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Разработанный Волгоградским тракторным заводом гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф на базе БМП-3Ф (БМП-3 для морской пехоты) будет поставлен Индонезии и пройдет программу испытаний у российских военных. Новая машина оценивается специалистами как современный аналог советских БТР-50 и МТЛБ.

Высокая степень унификации БТ-3Ф с БМП-3Ф вызвана тем, что изначально разработка гусеничного плавающего бронетранспортера проводилась в рамках контракта с Индонезией, которая уже приобрела БМП-3Ф: первым заказчиком выступила морская пехота этой крупной азиатской страны.

Также как и на БМП-3Ф, на БТ-3Ф установлен 500-сильный дизель УТД-29. Имеются водометные движители в корме машины. Предусмотрена установка современных модулей вооружения с дистанционным управлением – с разными пулеметами и автоматическим гранатометом. БТ-3Ф сохраняет ходовую часть базовой бронемашины и весит около 18 тонн.

Пока основным заказчиком нового бронетранспортера рассматривают страны Азии и Африки, которым ранее поставлялись БТР-50 и МТЛБ. Определенный интерес к разработке проявили российские военные – заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил о закупке опытной партии БТ-3Ф для проведения испытаний, по результатам которых, будут сделаны выводы о целесообразности появления подобных машин в нашей армии.

На фото: один из первых опытных БТ-3Ф

Тэги: 
БТ-3Ф
БМП-3
БТР-50
МТЛБ
Волгоградский тракторный завод
Индонезия
Минобороны России
УТД-29
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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