В России созданы неорганические пигменты разных цветов для импортозамещения

Российские ученые из лаборатории гетерогенных металлических систем Томского научного центра СО РАН разработали стойкие к внешним воздействиям и недорогие в производстве неорганические пигменты разных цветов для керамической плитки, лакокрасочных материалов в строительстве и автопроме, изделиях из пластика и керамики. На сегодня 98% рынка таких пигментов в нашей стране приходится на импорт.

Как сообщают томские исследователи, им удалось создать уникальную и недорогую технологию, в основе которой лежит метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Цвет получаемого пигмента зависит от состава смеси и условий протекания самого процесса. Также в лаборатории наладили получение идеально белого огнеупорного пигмента, который может применяться в авиационной и космической промышленности, и уже завершают его сертификацию. Разработкой заинтересовались российские и зарубежные партнеры. В планах исследователей — развивать направление пигментов для трехмерной печати.