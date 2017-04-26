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В России будут построены 3 новых парома для линии Балтийск – Усть-Луга

Опубликовано ср, 26/04/2017 - 11:51 пользователем Tehnoomsk

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В 2018-2020 годах на одном из отечественных судостроительных предприятий планируется строительство 3 новых паромов для связи Калининградской и Ленинградской областей России (линия Балтийск – Усть-Луга).

Каждое из 200-метровых судов будет перевозить 66 железнодорожных вагонов, 150 пассажиров и личный автотранспорт. Пока не названо предприятие и проект, по которому будут построены новые паромы. Отмечается, что финансирование строительства 3 новых судов будет осуществлено при участии Газпромбанка.

Также в российских СМИ сообщается, что пассажиропоток на данном направлении позволит в дальнейшем увеличить количество таких паромов до 6 единиц.

Тэги: 
паром
Усть-Луга - Балтийск
Калининград
Санкт-Петербург
судостроение
Разделы: 
Транспорт

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