Российский боевой роботизированный комплекс Вихрь на базе БМП-3

Разработанный в 2015-2016 годах в севастопольском Научно-техническом центре «Импульс-2» по заказу Минобороны России 14,7-тонный отечественный роботизированный комплекс «Вихрь» успешно проходит испытания. Машина на шасси БМП-3 оснащена 30-мм пушкой 2А72, пулеметом калибра 7,62 мм и противотанковыми ракетами.

Роботизированный комплекс представляет собой соединение «классического» беспилотника с дистанционным управлением и элементов «искусственного интеллекта», когда программное обеспечение и электронно-оптический комплекс позволяют машине самостоятельно находить вражеские позиции, бронетехнику, огневые точки и подавлять их. Подчеркивается, что «особенностью «Вихря» является то, что он может вести круговой обстрел и, захватив цель, робот уже не выпускает ее вплоть до поражения».

Разработчики пока говорят об «единичной сборке» подобных комплексов – военные роботы находятся на испытаниях и продолжают совершенствовать свои возможности.