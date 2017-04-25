В России запускается новая система управления грузоперевозками TransСord

Отечественная компания MLP (Москва), специализирующаяся на складской недвижимости и логистике, объявила о разработке и запуске в эксплуатацию в 2017 году новой системы управления грузовыми перевозками TransСord. До конца года к «ТрансКорду» подключат до 10000 грузовых машин, а в 2018 году начнется этап общероссийского масштабирования.

Проект уже окрестили «русским Uber для грузоперевозчиков»: владельцы грузовых машин смогут регистрироваться в системе, которая будет видеть подключенные к ней грузовики с их текущим и будущим статусом и приоритетами по каждому грузовику, а также информацию по актуальным грузам с конкретными параметрами груза, требованиями к транспортным средствам, сроками доставки и т.д.

Как сообщают разработчики, TransСord делает расчет, какие транспортные средства будут находиться в городе загрузки в указанную дату, какие транспортные средства подходят под заявленные требования и параметры груза, за каким перевозчиком они закреплены, какой у них рейтинг по качеству, является ли этот маршрут для перевозчика приоритетным. Далее программа подбирает транспортное средство, которое полностью подходит именно под этот конкретный заказ и назначает на этого перевозчика и транспортное средство эту заявку клиента. И грузовладелец, и грузоперевозчик могут отслеживать фактическое расположение груза и статус выполнения заказа через личный кабинет и мобильное приложение

Инвестиции в разработку и внедрение оцениваются примерно в 600 миллионов рублей. При этом срок окупаемости проекта составит не более 3 лет. По оценкам создателей "ТрансКорда", в России современный объем рынка коммерческих грузовых автомобильных перевозок превышает 1 триллион рублей в год.