Через 2-3 года в Москве заработает 5G

В 2019-2020 годах в столице нашей страны начнут работу базовые станции связи и передачи данных стандарта 5G, а полноценный коммерческий запуск всей сети ожидается в 2021 году. Информация об этом распространяется со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артема Ермолаева.

Строительство новой суперскоростной беспроводной сети потребует крупных инвестиций, которые оцениваются в сотни миллиардов рублей. Но в данном проекте государство и регион не планируют тратить бюджетные деньги – вся нагрузка ляжет на инвесторов, которым уже в 2017 году обещают предоставить максимально комфортные условия и отсутствие административных барьеров. Наиболее реальный вариант, что сеть 5G в Москве будет строиться «в складчину», консорциумом операторов.

Интересно, что сеть появится немного раньше смартфонов с ее полноценной поддержкой: огромная скорость скачивания потребует серьезного роста характеристик абонентских устройств и емкости аккумуляторов. При этом использовать ресурсы 5G-инфраструктуры на первом этапе можно и без обилия мобильных абонентов: эта технология позволяет передавать видео сверхвысокой четкости (4К, 8К), изображения виртуальной и дополненной реальности, голограммы, обеспечить надежное дистанционное управление автомобилями, беспилотными летательными аппаратами и другими устройствами, подключать к сети множество устройств сегмента «интернета вещей».

Добавим, что опытные зоны сети 5G впервые протестируют в России во время Чемпионата мира 2018 года. При этом первые тесты технологии уже начались в 2016 году в сотрудничестве российских операторов связи и китайской компании Huawei в 2016 году: Мегафон и МТС продемонстрировали передачу данных на скоростях 4,5-4,94 Гбит/с и осуществили передачи сверхчетких видеороликов в разрешении 8К Ultra HD (7680×4320 точек).