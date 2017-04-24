Российский беспилотный комбайн-робот появится в 2023 году

От появления полнофункционального зерноуборочного российского комбайна-робота нас отделяет всего 5-6 лет. Такой срок называет отечественный разработчик систем машинного зрения – компания Cognitive Technologies, которая уже начала испытания первого прототипа «комбайна будущего».

Российская компания уже создала свою технологию компьютерного зрения для автоматического управления зерноуборочной техникой, в основе которой лежит другая разработка - система глубокого обучения нейронных сетей. По сути, речь идет о создании системы искусственного интеллекта для самостоятельной работы комбайна. Как сообщают отечественные разработчики, сейчас их «умный» комбайн уже обучен многим ситуациям, с которыми столкнется при уборке урожая: «мозг» машины распознает различные объекты, в том числе скошенную и нескошенную части поля, препятствия, сельхозтехнику, лес, деревья, сорняки и так далее.

Особо подчеркивают создатели беспилотного комбайна из Cognitive Technologies, что их решение различает разные типы границы поля (кромку, валок) «в отличие от разработок конкурентов, которые понимают лишь один из типов границы и для его определения устанавливают дополнительные датчики, что сказывается на более высокой цене технологии». Также российские специалисты говорят о предусмотренной возможности оперативного добавления новых типов границ, для чего в будущем будет достаточно просто обновить программное обеспечение (в дальнейшем это позволит расширить область применения системы, которая сейчас предназначена для сбора пшеницы, на другие сельскохозяйственные культуры, такие как кукуруза и подсолнечник).

Стоимость программы по созданию российского комбайна-робота – около 34 миллионов рублей. Проект финансируется за счет государственной программы, и в 2023 году машина достигнет состояния полной готовности к выходу на поля.

Иллюстрация: концепты российских комбайнов будущего от Ростсельмаш