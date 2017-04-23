Авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов получит новые ракеты Циркон?

В российских СМИ распространена информация о том, что в ходе очередной модернизации единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» получит новые универсальные пусковые установки 3С-14. Вместо пусковых установок 4К-80 ракет «Гранит» предыдущего поколения корабль сможет использовать новые «Ониксы», «Калибры» и даже перспективный гиперзвуковой «Циркон».

«Кузнецов» это не «классический» западный авианосец, в котором есть только один вид вооружения - непосредственно авиагруппа из самолетов и вертолетов. Изначально корабль строился как «тяжелый авианесущий крейсер» (ТАКР) по проекту 1143.5, и поэтому кроме Су-27К (Су-33), МиГ-29К, Су-25УТГ, Ка-27/29/31 на его борту были смонтированы 12 пусковых установок противокорабельных ракет «Гранит». ПКР «Гранит» была разработана в 1970-х годах и представляла собой «главный калибр» сразу 3 типов советских боевых кораблей: атомных крейсеров проекта 1144, атомных подводных лодок проекта 949/949А и авианесущих крейсеров проекта 1143.5. На максимальной скорости более 2500 км/ч такие большие 7-тонные ракеты гарантированно поражали корабли противника на расстоянии более 500 километров. «Граниты» снабжались обычными боеголовками массой около 600 килограммов или ядерной боевой частью в 500 килотонн.

В 2020 году в Северодвинске завершится модернизация первого из атомных крейсеров проекта 1144 «Адмирал Нахимов» в проект 11442М. Основным оружием русского «атомного линкора 21 века» станут универсальные пусковые установки 3С-14, позволяющие «работать» сразу 3 типами ракет: 3-тонными «Ониксами» с 300-килограммовой боевой частью, 2-тонными «Калибрами» с 400-килограммовой БЧ и перспективным гиперзвуковым «Цирконом» (ракета, которую практически невозможно перехватить современными комплексами ПВО США и стран НАТО). Кроме «Нахимова» подобные установки и ракеты получит однотипный «Петр Великий». Варианты пусковых установок 3С-14 со сменными «Ониксами», «Калибрами» и в перспективе «Цирконами» получают новые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» (уже использовались для боевых пусков «Калибров»), а также проектируемые атомные субмарины следующего поколения («Хаски»).

Такая унификация ракетного вооружения и использование однотипных универсальных пусковых установок приведет к серьезному увеличению боевой мощи наших кораблей без массового строительства новых судов в стиле «гонки вооружений» 1970-1980-х годов. Получив на вооружение 3С-14, тот же «Кузнецов» даже без авиагруппы превратится в мощный и опасный даже для самых современных кораблей США ударный корабль.

Появление «Цирконов» в составе вооружения нашего флота значительно усиливает возможности российских военных кораблей: недавно один из опытных вариантов этой ракеты разогнался более чем до 9000 км/ч. Как пишет одно из специализированных изданий, "всего за 1 минуту такая ракета может покрыть расстояние почти в 160 км. Защититься от нее практически невозможно – если и удастся засечь пуск, то среагировать на него нереально". При этом включение новой ракеты в арсенал МВФ России впервые не потребует новых пусковых установок и новых типов носителей.